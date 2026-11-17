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Dietmar Hamann mengatakan kepada GOAL bahwa “semua orang di Jerman” bisa memberi tahu Liverpool bahwa Jeremie Frimpong bukan pengganti Trent Alexander-Arnold. Pemain timnas Belanda itu lebih cocok sebagai pemain sayap ketimbang bek sayap. Karena itu, transfer senilai £29,5 juta ($39 juta) tersebut masih membuat mantan pemain Liverpool itu heran dan mempertanyakan keputusan klub.

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Liverpool pecahkan rekor transfer

Pada musim panas 2025, setelah menjuarai Liga Primer di bawah arahan Arne Slot, Liverpool memutuskan untuk mengeluarkan dana besar guna membangun skuad yang mereka harapkan bisa menjadi kekuatan dominan di kompetisi domestik Inggris.

Rekor transfer dipecahkan lewat perekrutan pemain seperti Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang masing-masing didatangkan dengan biaya mencapai sembilan digit. Frimpong, juara Bundesliga, juga didatangkan dari Bayer Leverkusen.

Liverpool membutuhkan pengganti Alexander-Arnold

Liverpool harus mengisi posisi di sisi kanan pertahanan setelah pemain binaan klub, Alexander-Arnold, hengkang ke Real Madrid usai membiarkan kontraknya habis. Pemain timnas Inggris asal Merseyside itu dikenal gemar menyerang dan kerap terlihat lebih nyaman saat maju menyerang ketimbang ketika harus bertahan.

Frimpong dinilai memiliki karakteristik serupa setelah mencatatkan 19 gol dan banyak assist dalam dua musim terakhirnya di Jerman. Namun, pemain berusia 25 tahun yang memiliki kecepatan tinggi itu kesulitan di Inggris .

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Musim ini, posisinya dalam urutan pilihan berada di belakang pemain pinjaman Ronaldo Araujo, meski pemain Uruguay milik Barcelona itu lebih terbiasa bermain sebagai bek tengah. Masa depan Frimpong di Anfield pun dipertanyakan, dengan kepindahan pada bursa transfer Januari 2027 mulai diwacanakan.

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Apakah Frimpong memang pilihan yang tepat?

Ketika ditanya apakah pemain Belanda yang gemar bergerak cepat di sisi lapangan itu memang cocok untuk Liverpool, mantan gelandang klub tersebut, Hamann, yang berbicara dalam kerja sama dengan Lottoland Live Casino, mengatakan kepada GOAL: “Kalau mereka menelepon saya, saya bisa memberi tahu mereka soal itu. Mereka bisa menelepon hampir semua orang di Jerman yang pernah menyaksikannya bermain.

“Dia pemain yang luar biasa saat menyerang. Tentu saja, Liga Primer lebih kompetitif. Dengan Wirtz di tim, mereka [Leverkusen] mampu membongkar pertahanan lawan karena begitu banyak menguasai bola. Tim lawan kelelahan, lalu dengan Wirtz di tim dan kecepatan Frimpong, dia mencetak banyak gol serta memberikan banyak assist.

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“Namun, dia tidak pernah cocok menjadi pengganti Alexander-Arnold. Dia adalah bek sayap dalam skema tiga bek. Kalau boleh dibilang, dia lebih merupakan pemain sayap ketimbang bek sayap. Saya tidak begitu yakin apa pertimbangan di balik keputusan itu karena dia tidak suka bertahan dan dia memang tidak seharusnya ditugaskan bertahan, sebab itu jelas bukan kelebihannya.

“Saya terkejut. Dia bisa direkrut dan sesekali dimainkan saat menghadapi tim yang lebih lemah di kandang. Dalam situasi itu, Anda bisa memainkannya sebagai bek sayap tanpa mendapat masalah. Dia bisa bermain sebagai pemain sayap. Menurut saya, dia pemain pengganti yang cukup bagus. Namun, saya terkejut dengan jumlah uang yang mereka bayarkan untuknya.”

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Pemain Belanda itu bisa dijual pada bursa transfer Januari

Frimpong menandatangani kontrak lima tahun saat bergabung dengan Liverpool karena ia dianggap sebagai tambahan jangka panjang bagi skuad klub. Kini, tampaknya kecil kemungkinan ia akan menjalani 24 bulan dari kontrak tersebut.

Andoni Iraola kini memimpin Liverpool dari bangku pelatih di Anfield dan tampaknya belum sepenuhnya yakin dengan pemain cepat asal Belanda itu. Penjualannya bisa menghasilkan dana yang kemudian dapat digunakan untuk merekrut Araujo secara permanen atau mencari bek kanan alternatif lainnya.