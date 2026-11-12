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Alan Shearer memilih Ezri Konsa sebagai pemain terbaik Liga Primer sejauh musim ini. Menurutnya, rekrutan Arsenal pada musim panas itu tampil begitu apik hingga tak seorang pun menyadari absennya William Saliba. Bek timnas Inggris tersebut selalu tampil untuk tim asuhan Mikel Arteta yang memuncaki klasemen liga. Dengan Saliba yang segera kembali dari cedera punggung, Arsenal kini harus mengambil keputusan sulit dalam menentukan susunan pemain.

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Shearer nobatkan Konsa sebagai pemain terbaik musim ini sejauh ini

Alan Shearer menilai Konsa sebagai pemain paling menonjol di Liga Primer musim ini setelah mengawali kiprahnya di Arsenal dengan gemilang. Pemain berusia 29 tahun itu menuntaskan transfer senilai £55 juta dari Aston Villa pada musim panas, mengakhiri tujuh tahun kiprahnya di Villa Park yang diwarnai keberhasilan menjuarai Liga Europa.

Berbicara kepada Betfair, Shearer mengatakan: "Saya rasa pemain terbaik musim ini sejauh ini adalah Ezri Konsa." Konsa baru absen satu pertandingan, membantu tim asuhan Arteta unggul lima poin di puncak klasemen.

Konsa membuat Arsenal tak lagi memikirkan cedera Saliba

Arsenal merekrut Konsa salah satunya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Saliba, yang kembali dari Piala Dunia musim panas lalu dengan cedera punggung serius. Namun, pemain timnas Inggris itu tampil begitu baik sehingga absennya Saliba tak lagi menjadi perhatian utama bagi sang juara bertahan.

Shearer menambahkan: "Ketika melihat penampilan Arsenal dalam bertahan, dan penampilan Konsa dalam bertahan, saya rasa kita bahkan nyaris tidak membicarakan absennya William Saliba. Kita baru membicarakannya dalam dua pekan terakhir, itu pun karena semua orang bertanya-tanya bagaimana dia bisa kembali masuk tim, mengingat Konsa tampil sebagus itu."

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Ferdinand peringatkan Arteta soal masalah besar

Rio Ferdinand baru-baru ini menyampaikan hal serupa di kanal YouTube-nya: "Mikel Arteta punya masalah, sekarang dia punya masalah besar. Apa yang akan dia lakukan ketika William Saliba sudah bugar? Ezri Konsa masuk ke lini pertahanan itu dan terlihat seperti sudah bermain di sana selama sepuluh tahun."

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Mantan bek Manchester United itu menambahkan: "Ini masalah, tetapi masalah yang saya harap dinikmati Mikel Arteta karena dia punya dua bek tengah papan atas yang bersaing untuk masuk tim. Ini situasi yang menguntungkan. Saya rasa kita akan melihat Konsa sesekali bermain sebagai bek kanan."

Arsenal bertandang ke Newcastle, Brighton terus membayangi

Arsenal kembali dari jeda internasional dengan lawatan sulit ke markas Newcastle di St James' Park, sementara Saliba semakin dekat untuk kembali bermain. Brighton, yang memenangi tujuh dari 10 pertandingan liga mereka, berada di posisi kedua.

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Shearer memperkirakan Brighton akan terus bersaing. "Brighton bisa menjadi penantang utama Arsenal dalam perebutan gelar musim ini," katanya. "Saya rasa mereka tidak akan tersingkir dari persaingan."