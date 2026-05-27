Pada Rabu sore, Ronald Koeman akhirnya mengumumkan 26 nama yang masuk dalam skuad Piala Dunia. Meskipun Marten de Roon dan Memphis Depay berhasil masuk skuad, ada juga sejumlah pemain terkenal yang tidak terpilih. Voetbalzone merangkum sepuluh nama paling menonjol.

Emmanuel Emegha

Emegha dipantau secara intensif oleh Ronald Koeman, tetapi penyerang ini sering mengalami masalah kebugaran musim ini. Akibatnya, kapten RC Strasbourg ini hanya tampil dalam 18 pertandingan musim ini dan masih harus menunda debutnya di Piala Dunia bersama Oranje.

Kenneth Taylor

Karier Taylor di Oranje tampaknya telah berakhir secara definitif setelah pertandingan dramatis melawan Prancis pada 2023 (kalah 4-0). Sejak itu, ia hanya bermain sekali lagi untuk Belanda, tetapi tidak masuk dalam rencana Koeman sepanjang musim ini. Bahkan penampilannya yang bagus baru-baru ini bersama Lazio tidak membuat pelatih tim nasional mengubah keputusannya.

Luciano Valente

Valente melakukan debutnya bersama Oranje pada November, setelah awal yang gemilang bersama Feyenoord. Namun, gelandang ini mengalami penurunan performa yang signifikan pada paruh kedua musim dan akibatnya gagal masuk dalam skuad Piala Dunia Koeman.

Justin Bijlow

Karena Koeman telah menyatakan kepercayaannya pada Bart Verbruggen sebagai kiper utama untuk Euro 2024 dan Mark Flekken juga sudah bertahun-tahun menjadi kiper cadangan Oranje, Bijlow hanya bisa berharap diam-diam agar pelatih timnas membawa empat kiper ke Piala Dunia 2026. Soalnya, Robin Roefs juga udah pasti bakal dipanggil Koeman. Bijlow memang tampil bagus musim ini bersama Genoa, tapi akhirnya nggak lolos seleksi.

Quillindschy Hartman

Hartman telah lima kali membela timnas Belanda di bawah asuhan Koeman. Ia melakukan debutnya pada tahun 2023, di mana ia langsung menonjol dengan mencetak gol indah saat melawan Prancis (kalah 1-2). Namun, musim ini ia jarang diturunkan di Burnley dan kehilangan tempatnya di timnas Belanda.

Kees Smit

Menjelang Piala Dunia, Smit mendapat banyak pujian dari Koeman, sehingga pemanggilan untuk Piala Dunia tampaknya sudah pasti bagi talenta terbaik AZ ini. Namun, pelatih tim nasional akhirnya memilih untuk tidak memanggil Smit. Sebagai gantinya, mereka memilih seorang penyerang tambahan.

Stefan de Vrij

De Vrij tampaknya akan masuk dalam skuad. Bek Inter ini selalu menjadi bagian dari skuad Koeman, tetapi mengalami cedera dalam pertandingan Serie A terakhir klubnya. Akibatnya, ia harus melewatkan Piala Dunia tahun ini.

Ian Maatsen

Maatsen tampil sangat baik dalam pertandingan semifinal Nations League tahun lalu melawan Spanyol, di mana ia berhasil mencetak gol yang indah. Pada akhirnya, Oranje kalah dalam adu penalti dan ia tidak pernah bermain lagi untuk tim nasional Belanda, meskipun ia telah bermain 44 kali musim ini untuk Aston Villa, juara Liga Europa.

Zian Flemming

Flemming tidak mendapat kabar apa pun dari pelatih nasional Koeman menjelang Piala Dunia ini. Penyerang Burnley ini mencetak sebelas gol di Liga Premier, tetapi itu ternyata tidak cukup. Flemming sendiri merasa bahwa ia layak dipanggil, seperti yang ia sampaikan kepada ESPN. “Saya tidak tahu ada penyerang Belanda lain yang mencetak sepuluh gol di Liga Premier.”

Jeremie Frimpong

Mungkin pemain yang paling mencolok absennya dalam skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang pilihan Koeman adalah Frimpong. Pemain Liverpool yang energik ini sering diturunkan sebagai sayap kanan di bawah asuhan pelatih timnas Oranje. Namun, kini ia tampaknya tidak dipanggil oleh Koeman semata-mata karena alasan teknis. Mungkin karena sang pelatih tidak akan memainkan penyerang sayap murni di turnamen final tersebut.

Lutsharel Geertruida

Geertruida juga merupakan nama yang mungkin diharapkan oleh banyak penggemar sepak bola dalam skuad Piala Dunia. Bek serba bisa ini sering unggul dibandingkan pesaingnya karena ia mampu bermain baik sebagai bek kanan maupun di lini pertahanan tengah. Koeman tampaknya lebih memilih Jurriën Timber dan Denzel Dumfries untuk Piala Dunia.