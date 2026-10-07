Seluruh mata akan tertuju ke kota Lausanne, Swiss, pada Kamis besok, saat sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) dimulai untuk membahas kasus yang berkaitan dengan final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal, dalam sebuah berkas yang masih terbuka meski telah berlalu beberapa bulan sejak pertandingan yang diwarnai berbagai peristiwa kontroversial itu.

Sidang besok memiliki arti penting bagi kedua belah pihak, menyusul banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang mencabut gelar juara dari Senegal dan memberikan kemenangan kepada Maroko terhitung sejak Maret 2026.

Komite Banding CAF memutuskan, tiga bulan setelah penyelenggaraan laga final di ibu kota Maroko, Rabat, untuk menganggap Senegal mengundurkan diri dari final berdasarkan Pasal 82 dan 84 regulasi Piala Afrika, serta mengesahkan hasil secara resmi dengan kemenangan timnas Maroko 3-0.

Apa yang terjadi di final 18 Januari?

Final Piala Afrika yang digelar pada 18 Januari lalu di Stadion Rabat menyaksikan akhir yang kacau setelah sejumlah pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan untuk sementara sebagai protes atas sebuah keputusan wasit.

Krisis itu muncul setelah sebuah gol Senegal dianulir, sebelum wasit menunjuk titik penalti untuk Maroko pada waktu tambahan babak kedua, keputusan yang memicu aksi protes dan kekacauan di dalam lapangan.

Kekisruhan berlangsung sekitar 15 menit sebelum para pemain Senegal kembali ke lapangan, sementara kekacauan menjalar hingga ke tribun, dengan sejumlah suporter Senegal melemparkan benda-benda dan mencoba menerobos masuk ke lapangan.

Di tengah peristiwa tersebut, pemain Maroko Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti yang memicu krisis itu, sebelum Pape Gueye memenangkan pertandingan untuk Senegal setelah mencetak gol kemenangan pada waktu tambahan.

Siapa yang memimpin sidang pengadilan olahraga?

Mengingat pentingnya kasus ini, Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional menunjuk tiga arbiter untuk menangani berkas tersebut.

Sidang dipimpin oleh arbiter asal Prancis, Profesor Gérald Simon, dengan dibantu oleh dua profesor, Luigi Fumagalli dari Italia dan Ulrich Haas dari Italia.

Para pihak dalam kasus ini sepakat bahwa proses persidangan akan berlangsung dalam bahasa Prancis.

Apakah pengadilan akan mengeluarkan keputusan pada hari yang sama?

Sidang dimulai pukul 09.30 pagi Kamis waktu Swiss (10.30 waktu Makkah, 07.30 waktu Rabat), dan diperkirakan akan berlangsung beberapa jam, dengan kemungkinan tidak berakhir sebelum pukul empat sore waktu Swiss (05.00 waktu Makkah, 02.00 waktu Rabat) dalam kondisi terbaik, sesuai jalannya pembahasan dalam kasus ini.

Namun keputusan tidak akan dikeluarkan pada hari yang sama.

Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional telah menjelaskan bahwa penyelesaian kasus ini akan membutuhkan beberapa hari, bahkan mungkin beberapa pekan, sebelum keputusan final diumumkan.

Sidang juga akan digelar secara tertutup, dengan larangan resmi bagi para pihak untuk mengungkap rincian apa yang berlangsung di dalamnya.

Satu-satunya pernyataan terbuka diperkirakan datang dari direktur jenderal Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, yang hanya akan mengumumkan dimulainya sidang, sementara semua pihak berharap dapat mencapai keputusan yang cepat.

Siapa saja pihak dalam kasus ini?

Kasus ini melibatkan tiga pihak utama: Federasi Sepak Bola Senegal, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, dan Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Federasi Senegal merupakan pihak yang menempuh jalur Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional untuk menggugat keputusan Komite Banding CAF.

Namun sidang besok bukanlah awal dari kasus ini, karena didahului oleh periode panjang berupa korespondensi dan nota hukum yang saling dipertukarkan antarpihak.

Bagaimana Maroko mempersiapkan diri untuk sidang?

Federasi Sepak Bola Maroko mempercayakan berkas ini kepada sekelompok pengacara lokal dan internasional, sebagai persiapan menghadapi sidang pengadilan olahraga.

Suasana di dalam Federasi Maroko mengindikasikan bahwa kasus ini tidak lagi mendapat perhatian sebesar yang diterimanya seusai final, dan bahwa persiapan sidang berjalan secara wajar tanpa membesar-besarkan arti pentingnya.

Menurut sumber lain, tim hukum yang mewakili Maroko telah menyiapkan sebuah berkas yang memuat sejumlah besar dokumen dan argumen yang akan dipaparkan selama sidang, di tengah ekspektasi akan terjadinya perdebatan sengit antarpihak.

Meski demikian, kecenderungan umum di Maroko adalah tidak memperlakukan sidang pengadilan ini sebagai sebuah peristiwa luar biasa.

Bagaimana Senegal mempersiapkan diri?

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Senegal tampil kuat di hadapan media selama pekan-pekan awal yang mengikuti keputusan Komite Disiplin Konfederasi Afrika.

Para pejabatnya menggelar wawancara dengan media, serta menyelenggarakan konferensi pers besar di Dakar dan Paris, dalam upaya menyoroti keberatan mereka atas keputusan yang dikeluarkan Komite Banding CAF.

Namun setelah beberapa pekan kehadiran media yang intensif, tim hukum yang ditunjuk oleh Federasi Senegal mengambil alih berkas tersebut, dan fokus beralih ke aspek hukum dengan tujuan menggugurkan keputusan Komite Banding yang dikeluarkan pada Maret lalu.

Sejak saat itu, para pejabat Federasi Senegal menghindari berbicara terbuka tentang kasus tersebut.

Federasi sebelumnya menyebut keputusan CAF sebagai "perampokan administratif", dan juga menahan trofi Piala Afrika 2025 untuk beberapa waktu, dalam langkah yang dianggap sebagai upaya menekan Konfederasi Afrika.

Keputusan apa saja yang bisa dikeluarkan pengadilan?

Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional memiliki beberapa opsi dalam kasus ini.

Pengadilan dapat menguatkan keputusan Komite Banding Konfederasi Afrika, sehingga mengukuhkan Maroko sebagai juara Piala Afrika 2025.

Sebaliknya, pengadilan dapat membatalkan keputusan Maret lalu, baik dengan memberikan gelar kepada Senegal, mengembalikan kasus kepada lembaga sebelumnya untuk ditinjau ulang, maupun mengeluarkan keputusan lain yang dipandang tepat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam pertandingan.

Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional memiliki kewenangan penuh untuk meninjau ulang kasus tersebut.

Apakah keputusan pengadilan olahraga bisa digugat?

Dalam hal salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, pihak tersebut dapat menempuh jalur Mahkamah Federal Swiss sebagai lembaga peradilan tertinggi di Swiss.

Namun kewenangan Mahkamah Federal untuk membatalkan keputusan CAS tetap terbatas pada kasus-kasus tertentu, di antaranya adanya cacat dalam penunjukan arbiter atau pembentukan majelis arbitrase, atau penerimaan maupun penolakan kewenangan oleh majelis secara tidak benar.

Gugatan juga dapat diajukan apabila majelis arbitrase melampaui permohonan yang diajukan kepadanya, atau tidak memutus salah satunya, atau terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan antarpihak maupun hak mereka untuk didengar dalam prosedur yang memperhatikan prinsip konfrontasi, atau apabila keputusan bertentangan dengan ketertiban umum.

Apa titik krusial dalam kasus ini?

Tampaknya salah satu poin terpenting dalam kasus ini terletak pada keputusan wasit laga final itu sendiri, menurut laporan yang diterbitkan jaringan RMC Prancis.

Sejumlah pengamat dan pakar yang mengetahui cara kerja Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional menilai bahwa keputusan wasit asal Kongo yang memimpin final itu merupakan poin utama dalam berkas tersebut.

Wasit sebelumnya telah mengizinkan permainan dilanjutkan selama peristiwa yang terjadi dalam pertandingan, sebelum ia meniup peluit panjang dan mengesahkan hasil laga.

Dengan kata lain, hasil pertandingan telah disahkan secara resmi oleh wasit meski ada berbagai peristiwa yang mengiringi menit-menit terakhir final.

Poin ini diperkirakan akan menyita porsi besar dari pembahasan selama sidang pengadilan, khususnya terkait sejauh mana keabsahan jalannya pertandingan dan dampak hukum yang timbul dari keputusan-keputusan yang diambil di dalam lapangan.

Setelah sidang besok, jawaban atas pertanyaan yang dinanti kedua pihak dalam kasus ini akan tetap tergantung hingga keputusan dikeluarkan: siapakah juara sah Piala Afrika 2025, Maroko atau Senegal?