Seluruh perhatian akan tertuju pada esok hari, Kamis, ke kota Lausanne di Swiss, di mana sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional "CAS" akan dimulai untuk menelaah perkara yang terkait dengan final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal, dalam sebuah berkas yang masih terbuka meskipun telah berbulan-bulan berlalu sejak pertandingan yang menyaksikan sejumlah peristiwa kontroversial itu.

Sidang esok hari memiliki arti penting yang besar bagi kedua pihak, mengingat banding yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF", yang mencabut gelar juara dari Senegal dan memberikan kemenangan kepada Maroko terhitung sejak Maret 2026.

Komite Banding "CAF" telah memutuskan, 3 bulan setelah final digelar di ibu kota Maroko, Rabat, untuk menganggap Senegal mengundurkan diri dari final berdasarkan Pasal 82 dan 84 regulasi Piala Afrika, serta menetapkan hasil secara resmi dengan kemenangan timnas Maroko 3-0.

Apa yang terjadi di final 18 Januari?

Final Piala Afrika, yang digelar pada 18 Januari lalu di Stadion Rabat, menyaksikan akhir yang kacau setelah sejumlah pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan untuk sementara waktu sebagai bentuk protes atas sebuah keputusan wasit.

Krisis itu muncul setelah dianulirnya sebuah gol Senegal, sebelum wasit memberikan tendangan penalti untuk Maroko pada masa tambahan waktu babak kedua, keputusan yang memicu keadaan protes dan kekacauan di dalam lapangan.

Keadaan kekacauan itu berlangsung sekitar 15 menit, sebelum para pemain Senegal kembali ke lapangan, sementara kekacauan meluas hingga ke tribun, dengan sebagian pendukung Senegal melemparkan benda-benda dan mencoba menyerbu ke dalam lapangan.

Di tengah peristiwa-peristiwa itu, pemain Maroko Ibrahim Diaz menyia-nyiakan tendangan penalti yang memicu krisis tersebut, sebelum Pape Gueye memastikan kemenangan untuk Senegal, setelah mencetak gol kemenangan pada masa perpanjangan waktu.

Siapa yang memimpin sidang pengadilan olahraga?

Mengingat pentingnya perkara ini, Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional menugaskan tiga arbiter untuk menelaah berkas tersebut.

Sidang dipimpin oleh arbiter asal Prancis Profesor Gérald Simon, dibantu oleh Profesor asal Italia Luigi Fumagalli dan Profesor asal Jerman Ulrich Haas.

Para pihak dalam perkara ini sepakat bahwa proses persidangan akan dilaksanakan dalam bahasa Prancis.

Apakah pengadilan akan mengeluarkan keputusannya di hari yang sama?

Sidang dimulai pukul 09.30 pagi hari Kamis waktu Swiss (10.30 waktu Makkah Al-Mukarramah, 07.30 waktu Rabat), dan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa jam, dengan tidak berakhir sebelum pukul empat sore waktu Swiss (05.00 waktu Makkah Al-Mukarramah, 02.00 waktu Rabat) dalam kondisi terbaik, bergantung pada jalannya pembahasan dalam perkara ini.

Namun, keputusan tidak akan dikeluarkan pada hari yang sama.

Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional telah menjelaskan bahwa penyelesaian perkara ini akan membutuhkan beberapa hari, bahkan mungkin beberapa pekan, sebelum pengumuman keputusan final.

Sidang juga akan digelar secara tertutup, dengan larangan resmi bagi para pihak dalam perkara untuk mengungkapkan rincian apa yang berlangsung di dalamnya.

Diperkirakan satu-satunya pernyataan terbuka akan datang dari pihak Direktur Jenderal Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, yang hanya akan mengumumkan dimulainya sidang, sementara seluruh pihak berharap dapat sampai pada keputusan yang cepat.

Siapa saja pihak dalam perkara ini?

Perkara ini melibatkan 3 pihak utama: Federasi Sepak Bola Senegal, Federasi Kerajaan Sepak Bola Maroko, dan Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Federasi Senegal adalah pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional untuk membanding keputusan Komite Banding "CAF".

Namun, sidang esok hari bukanlah awal dari perkara ini, karena telah didahului oleh periode panjang berupa korespondensi dan nota-nota hukum yang saling dipertukarkan antarpihak.

Bagaimana Maroko bersiap untuk sidang?

Federasi Sepak Bola Maroko menyerahkan berkas ini kepada sekelompok pengacara lokal dan internasional, sebagai persiapan untuk sidang pengadilan olahraga.

Suasana di dalam Federasi Maroko mengisyaratkan bahwa perkara ini tidak lagi mendapat perhatian yang sama seperti yang diperolehnya setelah final, dan bahwa persiapan untuk sidang berjalan secara wajar tanpa membesar-besarkan arti pentingnya.

Menurut sumber-sumber lain, tim hukum yang mewakili Maroko telah menyiapkan sebuah berkas yang memuat sejumlah besar dokumen dan argumen yang akan diajukan selama sidang, di tengah perkiraan akan terjadinya perdebatan sengit antarpihak.

Meski demikian, kecenderungan umum di dalam Maroko adalah tidak memperlakukan sidang pengadilan ini sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa.

Bagaimana Senegal bersiap?

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Senegal hadir dengan kuat dalam panggung media selama pekan-pekan pertama yang mengikuti keputusan Komite Disiplin Konfederasi Afrika.

Para pejabatnya menggelar wawancara media, serta mengadakan konferensi pers besar di Dakar dan Paris, dalam upaya untuk menyoroti keberatan mereka atas keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Banding "CAF".

Namun, setelah berpekan-pekan hadir intens di media, tim hukum yang ditugaskan oleh Federasi Senegal mengambil alih berkas ini, dan fokus beralih ke aspek hukum dengan tujuan membatalkan keputusan Komite Banding yang dikeluarkan Maret lalu.

Sejak saat itu, para pejabat Federasi Senegal menghindari membicarakan perkara ini secara terbuka.

Federasi tersebut sebelumnya menyebut keputusan "CAF" sebagai "perampokan administratif", dan juga menahan Piala Afrika 2025 untuk sementara waktu, dalam sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya untuk menekan Konfederasi Afrika.

Keputusan apa saja yang dapat dikeluarkan oleh pengadilan?

Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional memiliki beberapa pilihan dalam perkara ini.

Pengadilan dapat menguatkan keputusan Komite Banding Konfederasi Afrika, sehingga mengukuhkan Maroko sebagai juara Piala Afrika 2025.

Sebaliknya, pengadilan dapat membatalkan keputusan Maret lalu, baik dengan memberikan gelar kepada Senegal, atau mengembalikan perkara kepada pihak sebelumnya untuk ditelaah kembali, atau mengeluarkan keputusan lain yang dipandangnya tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pertandingan.

Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional memiliki kewenangan penuh untuk meninjau kembali perkara ini.

Apakah keputusan pengadilan olahraga dapat dibanding?

Jika salah satu pihak tidak puas atas keputusan yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, pihak tersebut dapat menempuh jalur ke Pengadilan Federal Swiss, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Swiss.

Namun, kewenangan Pengadilan Federal untuk membatalkan keputusan "CAS" tetap terbatas pada kasus-kasus tertentu, di antaranya adanya cacat dalam penunjukan arbiter atau pembentukan majelis arbitrase, atau penerimaan maupun penolakan kompetensi majelis secara tidak benar.

Banding juga dapat diajukan jika majelis arbitrase melampaui permohonan yang diajukan kepadanya, atau tidak memutus salah satunya, atau dilanggarnya prinsip kesetaraan antarpihak maupun hak mereka untuk didengar dalam proses yang memperhatikan prinsip konfrontasi, atau jika keputusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Apa titik sentral dalam perkara ini?

Tampaknya salah satu poros terpenting dalam perkara ini terletak pada keputusan wasit final itu sendiri, menurut laporan yang dipublikasikan oleh jaringan RMC Prancis.

Sejumlah pengamat dan pakar yang memahami kerja Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional menilai bahwa keputusan wasit asal Kongo yang memimpin final itu merupakan poin mendasar dalam berkas ini.

Wasit tersebut telah mengizinkan permainan dilanjutkan selama peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pertandingan, sebelum ia meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan dan mengesahkan hasil laga.

Dengan kata lain, hasil pertandingan telah disahkan secara resmi oleh wasit meskipun ada peristiwa-peristiwa yang mengelilingi menit-menit terakhir final.

Diperkirakan poin ini akan menyita bagian besar dari pembahasan selama sidang pengadilan, khususnya terkait sejauh mana keabsahan jalannya pertandingan serta dampak hukum yang timbul dari keputusan-keputusan yang diambil di dalam lapangan.

Setelah sidang esok hari, jawaban atas pertanyaan yang dinanti kedua pihak dalam perkara ini akan tetap tergantung hingga keputusan dikeluarkan: siapakah juara sah Piala Afrika 2025, Maroko atau Senegal?