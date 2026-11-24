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Gustavo Varela menjadi kejutan terbesar musim ini di Serie A. Dalam kemenangan Monza 3-0 atas Fiorentina kemarin, pemain asal Portugal kelahiran 2005 itu kembali mencetak gol dan tampil memukau lewat dua golnya. Gol keduanya merangkum penampilannya dengan sempurna: sebuah gol indah melalui tumit. Berkat dua gol kemarin, Varela kini mengoleksi 11 gol di liga musim ini dan menempati posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak, di belakang Donyell Malen yang memimpin dengan 12 gol.

INTER PALING DEPAN

Kami sebelumnya telah memberitakan kehadiran direktur olahraga Inter, Dario Baccin, di Brianteo untuk menyaksikan Monza melawan Fiorentina, serta bahwa Inter saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan penyerang tengah asal Portugal tersebut. Namun, di Italia, Inter bukan satu-satunya klub yang mengincar Varela pada bursa transfer mendatang, mulai Januari hingga musim panas berikutnya. Juventus dan Napoli juga turut bersaing. Keduanya mencari tambahan tenaga dan daya gedor untuk lini serang masing-masing.

JUVENTUS DAN NAPOLI

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Fabrizio Romano menjelaskan situasinya: "Monza merekrut Varela seharga 2-3 juta euro. Benfica memiliki hak untuk menyamai tawaran atas dirinya, tetapi tidak memiliki hak membeli kembali. Benfica tidak bisa membayar sejumlah uang untuk mengambilnya kembali, tetapi jika klub lain mengajukan tawaran kepada Monza, klub Portugal itu punya waktu lima hari untuk menyamainya. Jika tidak, Benfica akan menerima 20% dari keuntungan penjualan kembali pada masa mendatang. Namun, sekalipun menyamai tawaran, Benfica tetap harus mencapai kesepakatan dengan Varela. Ia tidak akan otomatis kembali ke sana," demikian tertulis di TuttoJuve.com.

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"Aktivitas untuk mendapatkannya sangat ramai, banyak klub mengantre. Inter kembali memantaunya untuk keempat kalinya melalui Dario Baccin dan Simone Lo Schiavo," lanjut Romano. "Napoli dan Juventus sudah lama berminat. Napoli beberapa kali bertemu dengan para agennya dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Manna mendatangkan Rafa Marin dan Alisson Santos dari agensi yang sama. Juventus juga telah menjalin kontak terkait Varela. Monza bisa menjualnya pada Januari. Itu kemungkinan yang sangat nyata. Jika ada paket tawaran senilai 30-35 juta, kesepakatan bisa tercapai pada Januari. Inter sudah mencatat peluang ini, tetapi menyatakan memiliki empat penyerang dan saat ini memandang Varela sebagai investasi untuk musim panas. Napoli dan Juventus lebih membutuhkan penyerang pada Januari."

NERACA KEUANGAN DAN FINANCIAL FAIR PLAY

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Gianluca Di Marzio juga menganalisis situasi transfer Varela: "Monza sangat menyadari bahwa sekarang adalah waktu untuk memanfaatkan sebaik mungkin aset teknis dan ekonomi yang dimilikinya. Karena itu, mereka tidak akan ragu mempertimbangkan secara serius penjualan dengan harga tinggi, sehingga dana yang diperoleh, mungkin 25-30 juta atau bahkan lebih, bisa digunakan untuk membeli beberapa pemain, seperti yang mereka lakukan musim panas ini, demi semakin memperkuat skuad."

"Inter terus memantaunya. Arsenal dan Barcelona juga berminat," tambah Di Marzio, sebagaimana dilaporkan TuttoJuve.com. "Ada klub yang lebih membutuhkan pemain itu sekarang, yakni Juventus dan Napoli. Namun, keduanya juga merupakan klub yang harus mematuhi lebih banyak batasan, baik terkait neraca keuangan maupun Financial Fair Play. Karena itu, menurut TuttoJuve.com, mereka kemungkinan besar akan kesulitan menyusun kesepakatan dengan pembayaran langsung sebesar itu. Pekan ini, para agen Varela dan Monza akan bertemu untuk membahas klub-klub yang menginginkannya."