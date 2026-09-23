Seperti dilaporkan Sport Bild, pemain ofensif itu kembali mampu mengendalikan apa yang disebut sebagai serangan absence. Menurut laporan tersebut, perubahan pada pengobatannya yang dilakukan pada akhir Agustus memberi hasil seperti yang diharapkan, setelah Musiala kolaps dalam laga uji coba juara rekor Jerman itu melawan 1. FC Heidenheim dan RB Leipzig akibat gangguan kesadaran sebagai konsekuensi dari disfungsi neurologis.

Meski situasi Musiala telah kembali normal dan grafik performanya juga terus menanjak di musim yang masih sangat awal ini, ia akan tetap mendapat pendampingan medis. Pemain 23 tahun itu disebut berada dalam komunikasi yang intens dengan dokter tim Dr. Jochen Hahne, yang kini menjadi salah satu sosok kepercayaannya yang paling penting di Säbener Straße.

Menurut laporan tersebut, Hahne juga mendampingi Musiala saat ia dipanggil ke tim nasional Jerman dan secara rutin berkomunikasi dengan para ahli saraf yang mengatur dosis obat-obatannya. Dokter FCB Dr. Peter Ueblacker juga disebut terlibat dalam proses tersebut.

Sementara itu, Sport Bild juga mempublikasikan detail tentang cara Musiala menghadapi penyakitnya. Rekan-rekan setimnya di Bayern Munich disebut sudah mengetahui hal itu sejak berbulan-bulan lalu. Rekan-rekannya di tim DFB juga telah ia beri tahu jauh-jauh hari sebelum Piala Dunia dan ia peringatkan soal kemungkinan serangan. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang akan terjadi dan bagaimana mereka harus bereaksi setelahnya. Hal yang sama juga berlaku bagi para rekrutan anyar klub Munich tersebut. Di antaranya Ismael Saibari, yang menjadi orang pertama yang bergegas menghampiri tandem barunya di lini serang itu saat Musiala kolaps melawan Leipzig.

Musiala masuk skuad mana milik Jürgen Klopp?

Dalam keseharian latihan, Musiala justru meminta agar diperlakukan senormal mungkin. Musiala tidak pernah melewatkan satu sesi pun dan tidak meminta perlakuan khusus. Tidak ada latihan individual untuk mengendalikan penyakitnya. Selain itu, Musiala kini bermain golf pada waktu luangnya untuk menciptakan keseimbangan mental.

Bagi Musiala, jeda internasional yang sangat panjang ini menjadi momen untuk terus menambah jam bermain. Sebagai salah satu dari sedikit pemain, ia akan masuk dalam kedua skuad Jürgen Klopp, saat tim DFB menghadapi Belanda, Yunani (dua kali), dan Serbia di Nations League. Sebelum pemusatan latihan, pelatih tim nasional yang baru itu telah bertemu Musiala untuk pembicaraan pribadi di Säbener Straße.