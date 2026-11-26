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Nama Yasser Al-Misehal asal Arab Saudi kembali masuk dalam perbincangan mengenai calon potensial Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), setelah sumber yang dekat dengannya membuka peluang ia maju dalam pemilihan yang akan digelar pada 2027, saat menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dirinya bersaing memperebutkan jabatan tertinggi di tingkat kontinental tersebut.

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Jurnalis Oman, Issa Saeed, melalui akun resminya di platform "X" mengutip jawaban sumber yang dekat dengan Al-Misehal. Sumber tersebut hanya berkata "semua hal mungkin terjadi", sebuah isyarat bahwa gagasan pencalonan masih terbuka, meski hal itu bukan pengumuman resmi bahwa pejabat asal Arab Saudi itu akan ikut dalam pemilihan.

Pernyataan ini kembali menempatkan Al-Misehal dalam sorotan sepak bola Asia, di saat perhatian tertuju pada sosok yang akan menjadi presiden konfederasi kontinental berikutnya. Pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 itu akan menentukan pengganti Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa asal Bahrain, yang memimpin AFC sejak 2013.

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Al-Misehal memiliki rekam jejak administratif selama beberapa tahun di sepak bola Arab Saudi, Asia, dan internasional. Ia menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada 2019 dan bertahan di posisi tersebut hingga 2026. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Liga Pro Saudi, selain terlibat di sejumlah komite AFC dan FIFA.

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Meski telah meninggalkan kursi Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Al-Misehal masih berada di lingkaran pengambil keputusan sepak bola melalui keanggotaannya di Dewan FIFA serta Komite Eksekutif AFC. Hal ini memberinya pengalaman dan jaringan di tingkat kontinental maupun internasional yang bisa menjadi modal penting jika ia memutuskan untuk bersaing memperebutkan kursi presiden.

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Nama pejabat asal Arab Saudi itu sebelumnya sudah dikaitkan dengan pencalonan Presiden AFC setelah ia meninggalkan federasi nasional. Namun, kabar tersebut tidak pernah melampaui spekulasi, karena belum ada sikap resmi darinya yang memastikan niat untuk maju dalam pemilihan mendatang.

Persaingan memperebutkan jabatan kontinental tersebut tampaknya tidak hanya bergantung pada pengalaman administratif dan kiprah di lembaga-lembaga sepak bola, tetapi juga pada kemampuan para kandidat menggalang dukungan dari federasi nasional anggota.

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Regulasi pemilihan AFC mensyaratkan calon presiden mendapatkan nominasi dari setidaknya tiga federasi nasional anggota. Karena itu, membangun aliansi dan meraih dukungan di dalam benua menjadi langkah mendasar sebelum maju dalam pemilihan.

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa sendiri meraih masa jabatan keempat dalam Kongres AFC yang digelar pada Februari 2023, setelah pertama kali menduduki jabatan tersebut pada 2013.

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Meski Yasser Al-Misehal belum menentukan sikapnya hingga kini, ucapan "semua hal mungkin terjadi" kembali membuka berbagai kemungkinan terkait masa depannya di dunia administrasi sepak bola, sekaligus menempatkan namanya lagi di antara sosok yang bisa diperhitungkan dalam pemilihan Presiden AFC pada 2027.