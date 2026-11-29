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Lazio Roma tetap memimpin klasemen Serie A. Pelatih Gennaro Gattuso memanfaatkan kesempatan untuk menyindir pengkritiknya, sementara pemainnya, Davide Frattesi, mengejutkan dengan gambar jenaka.

Davide Frattesi segera mengambil ponselnya untuk menunjukkan cerita Instagram terbarunya kepada semua penggemar Lazio. Gambar itu merupakan montase foto yang menampilkan kepala anjing cokelat dan wajah sang gelandang. Keduanya memejamkan mata dan tampak sangat santai. Di situ juga tertera angka -5 dan tiga poin.

Unggahan itu menjadi meme sekaligus moto para pendukung Lazio musim ini. Setelah tersingkir secara memalukan dari kompetisi piala oleh klub divisi dua Mantova pada Agustus, Lazio disebut sebagai kandidat degradasi. Mereka pun dengan gigih mengumpulkan poin untuk bertahan di liga.

Gambar tersebut menampilkan sosok yang disebut 'Cane Salvezza', atau "anjing penyelamat". Angka 40 poin umumnya dianggap sebagai batas yang harus dicapai agar tetap bertahan di liga. Lazio kini mengoleksi 35 poin. Jadi, tinggal lima poin lagi.

instagram

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Kemenangan ke-11 dalam 13 laga: Lazio jalani musim luar biasa

"Kami benar-benar tidak menyangka akan berada di angka -5 pada November. Musim ini bahkan melampaui ekspektasi paling berani, terutama jika mengingat pertandingan melawan Mantova," tambah Frattesi. "Kami berhasil bangkit, dan kemenangan-kemenangan ini memberi kami dorongan lebih besar lagi. Karena itu, kami tidak ingin berhenti sekarang."

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Kemenangan 2-1 atas Torino pada Sabtu membawa Lazio mencapai angka tersebut. Itu kemenangan ke-11 mereka dalam 13 pertandingan musim ini, ditambah dua hasil imbang. Kekalahan dari tim Serie B di Coppa Italia pada 16 Agustus menjadi satu-satunya kekalahan mereka musim ini.

Frattesi pertama kali menampilkan anjing penyelamat itu pada Oktober. Tampaknya terdorong oleh kemenangan 3-0 di kandang pemegang rekor gelar Juventus, pemain berusia 27 tahun itu mengatur penghitungnya pada angka -21. Sejak itu, angkanya turun dengan sangat cepat.

Getty Images

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Gennaro Gattuso sindir para pengkritiknya

Pelatih Frattesi, tidak mengherankan, tidak sejenaka itu dan cenderung blak-blakan. Pada Sabtu, Gennaro Gattuso merasa ingin melontarkan sindiran tajam kepada para pengkritiknya.

"Saya tidak melupakan apa yang dikatakan pada awal musim," ujar legenda Milan itu kepada Gazzetta.it. "Semua bilang tim ini tidak mampu menghadapi tantangan dan saya pelatih yang tidak kompeten. Mereka bilang bertahan di liga adalah satu-satunya target yang mungkin. Namun, kami ada di sini."

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Jika Lazio mampu terus melaju dengan cukup konsisten, anjing penyelamat itu sudah akan pensiun jauh sebelum Natal. Masih ada tiga pertandingan liga dalam tahun kalender ini, tetapi semuanya berat. Rangkaian itu dimulai dengan laga kandang melawan Atalanta Bergamo akhir pekan depan.

Sepekan kemudian, Lazio menghadapi Roma dalam derbi ibu kota. Sang rival juga menjalani musim yang luar biasa. Tim promosi yang tampil kuat, Frosinone, akan menjamu Lazio pada 18 Desember. Dua hari sebelum Malam Natal, Lazio akan menghadapi Inter, peraih dua gelar, dalam laga Supercoppa di Milan.