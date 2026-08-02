Bintang Brasil Vinicius Junior, penyerang Real Madrid, bersiap untuk kembali ke ibu kota Spanyol dalam beberapa jam mendatang, setelah menikmati liburan musim panas yang istimewa. Liburan itu dimulainya di Miami, Amerika Serikat, dan diakhiri dengan pesta perpisahan yang memukau di tanah kelahirannya, Sao Goncalo, di kota Rio de Janeiro, Brasil, kemarin Sabtu, di tengah para sahabat dan keluarganya.

Foto-foto yang beredar luas di media sosial memperlihatkan pemain berusia 26 tahun itu bersama kekasihnya, Virginia, mengenakan jersey tim basket Miami Heat, tepatnya seragam milik sang legenda Dwyane Wade, dalam perayaan yang digambarkan "luar biasa dari segala sisi".

Foto-foto tersebut juga menarik perhatian terkait perubahan mencolok pada raut wajah bintang Brasil itu, di mana tampak jelas bahwa ia telah menjalani operasi kosmetik yang membuat dagunya menjadi lebih lurus.

Liburan ini datang setelah penampilan gemilang sang pemain bersama timnas Samba di Piala Dunia terakhir, di mana ia mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan, hal yang memperkokoh statusnya sebagai salah satu bintang paling menonjol di dunia dan meningkatkan nilai pasarnya.

Namun, kepulangan ke Madrid bukan sekadar untuk beristirahat, melainkan untuk menjalani negosiasi menentukan yang bisa menentukan masa depannya bersama klub kerajaan itu. Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, telah menantinya di pusat latihan Valdebebas, sementara direktur olahraga Jose Angel Sanchez dan presiden klub Florentino Perez menunggunya untuk membahas berkas perpanjangan kontraknya, yang ingin diselesaikan Real secepat mungkin.

Berkas ini memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat kontrak Vinicius yang akan berakhir musim panas mendatang, sehingga menempatkan manajemen klub kerajaan itu di hadapan dua pilihan tanpa alternatif ketiga: entah mencapai kesepakatan cepat untuk perpanjangan, atau menjualnya musim panas ini untuk menghindari kehilangannya secara gratis setelah satu tahun. Skenario terakhir ini tidak dikesampingkan oleh para pengamat jika negosiasi gagal.

Perjalanan karier bintang Brasil itu, yang bergabung dengan Real pada 2018 dari Flamengo, memasuki babak baru dan menentukan setelah musim panas yang istimewa, ditandai dengan penampilan cemerlang di Piala Dunia dan perayaan-perayaan legendaris, sehingga hari-hari mendatang akan menyingkap bab selanjutnya dalam kisahnya bersama raksasa Spanyol itu.