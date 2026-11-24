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Real Madrid tampil dengan dua wajah yang sangat berbeda saat menjamu PSV Eindhoven di Stadion Santiago Bernabéu, Selasa malam, pada matchday kelima fase liga Liga Champions. Laga itu berakhir dengan kemenangan 5-1 untuk Los Blancos, yang membalikkan ketertinggalan di babak pertama menjadi kemenangan telak berkat keputusan pelatih Jose Mourinho dari bangku cadangan.

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Pada babak pertama, Real Madrid mengalami masalah pertahanan yang nyata. Gawang mereka tampak begitu mudah ditembus oleh serangan bertubi-tubi tim asal Belanda tersebut, yang berhasil unggul lewat gol penalti dan menyia-nyiakan lebih dari satu peluang yang semestinya cukup untuk menggandakan keunggulan. Namun, situasi berubah total setelah jeda. Los Blancos tampil dengan wajah berbeda berkat tiga pergantian dini yang dilakukan Mourinho, dan laga pun berubah menjadi pertunjukan serangan yang berakhir dengan lima gol yang menggemparkan.

Kemenangan ini bukan sekadar tambahan tiga poin bagi Real Madrid. Hasil tersebut juga memberi petunjuk penting tentang identitas tim yang sedang dicari Mourinho, karena laga ini membuktikan bahwa membenahi lubang di lini belakang adalah kunci sesungguhnya untuk membebaskan potensi serangan Real Madrid, dan hal itu langsung tecermin pada hasil akhir.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid mengoleksi 15 poin dari lima kemenangan beruntun dan memuncaki klasemen fase liga Liga Champions dengan catatan sempurna untuk sementara, sembari menunggu hasil laga Paris Saint-Germain kontra Roma besok, yang bisa memengaruhi posisi puncak.

Semua berawal dari pertahanan

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Sejak awal, Mourinho memilih menurunkan duet Antonio Rudiger dan Eder Militao di jantung pertahanan, meski Militao masih dalam tahap pemulihan setelah absen lama akibat cedera, sementara Rudiger belum mendapat menit bermain reguler di skuad musim ini. Di sisi lain, ia memilih mengistirahatkan duet utama Dean Huijsen dan Ibrahima Konate.

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Namun, pilihan itu tidak berjalan mulus pada paruh pertama laga. Real Madrid kehilangan soliditas di lini belakang, dan ruang terbuka muncul di antara lini maupun di jantung pertahanan. PSV Eindhoven memanfaatkannya dengan baik dan melancarkan banyak serangan berbahaya ke gawang Thibaut Courtois.

Penderitaan Los Blancos tidak berhenti pada gol pembuka dari penalti yang dieksekusi Ivan Perisic. PSV Eindhoven juga membuang peluang lain yang nyaris menggandakan keunggulan, sehingga Real Madrid masuk ruang ganti dalam posisi tertinggal 0-1, di tengah pertanyaan tentang pilihan lini belakang Mourinho dan kemampuan tim untuk bangkit.

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Namun, patut dicatat bahwa pelatih asal Portugal itu tidak menunggu lama untuk membenahi kesalahan. Ia memutuskan melakukan tiga pergantian sekaligus di awal babak kedua: menarik keluar Rudiger dan Militao untuk digantikan Huijsen dan Konate, serta memasukkan Jude Bellingham menggantikan Aurelien Tchouameni. Dengan begitu, ia menyusun ulang tim dengan wajah yang benar-benar berbeda.

Ketiga pergantian itu menjadi titik balik sesungguhnya dalam laga ini. Real Madrid kembali menemukan keseimbangan di lini belakang dan lebih mampu meredam upaya PSV Eindhoven, yang nyaris tak lagi berbahaya di babak kedua karena kesulitan besar menembus tekanan yang diterapkan tuan rumah.

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Sebaliknya, banjir serangan Real Madrid pun dimulai. Tim berhasil mencetak tiga gol beruntun hanya dalam 14 menit, memastikan kemenangan secara praktis dan memupus harapan tim asal Belanda itu untuk bangkit, sebelum menambah gol keempat dan kelima di menit-menit akhir. Hal ini menjadi bukti jelas keberhasilan Mourinho dalam mengoreksi kesalahan babak pertama.

Perjudian Mourinho yang berbuah manis, Bellingham jadi kepingan kunci

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Pergantian Mourinho tidak hanya membenahi masalah pertahanan, tetapi juga mengandung risiko taktis yang nyata di lini tengah. Ia memutuskan menarik keluar Tchouameni, sang gelandang bertahan, dan membiarkan Bernardo Silva sendirian di posisi gelandang bertahan, sembari memberi Arda Guler dan Jude Bellingham kebebasan lebih besar untuk bergerak dan maju ke area serangan.

Ada kekhawatiran membiarkan Bernardo Silva sendirian di lini tengah, terlebih menghadapi tim yang mampu melancarkan serangan balik cepat seperti PSV Eindhoven. Namun, pressing tinggi Real Madrid berjalan sempurna, dan para pemain berhasil mencegah tim asal Belanda itu membangun serangan berbahaya atau memanfaatkan ruang di belakang para gelandang.

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Real Madrid memetik keuntungan dari pergerakan Guler dan Bellingham di antara lini. Keduanya tampil menonjol: pemain asal Turki itu mencatatkan dua assist berkat kemampuan mengumpan dan bergerak di ruang sempit, sedangkan Bellingham mencetak gol indah. Peran Bellingham pun tidak terbatas pada kontribusi golnya, karena ia juga bekerja keras di lini tengah, ikut menekan, merebut bola, dan menghubungkan antarlini.

Bellingham sekali lagi membuktikan dirinya sebagai kepingan kunci dalam skuad Real Madrid, bukan hanya karena kemampuan menyerang dan kemampuannya menembus kotak penalti, tetapi juga karena kerja kolektif dan kemampuannya memengaruhi tempo permainan. Semua itu dibutuhkan Mourinho dalam membangun timnya ke depan.

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Setelah unggul 3-1, Mourinho kembali melakukan penyesuaian dengan menarik keluar Arda Guler dan memasukkan Eduardo Camavinga, demi mengembalikan keseimbangan di lini tengah dan memberi Bernardo Silva bantuan lebih besar dalam tugas bertahan. Pelatih asal Portugal itu pun menegaskan bahwa ia tidak terpaku pada perjudian sepanjang laga, melainkan memanfaatkan keberhasilannya di saat yang tepat, sebelum kembali mengamankan lini tengah dan mempertahankan kendali permainan.

Bintang Maroko Brahim Diaz juga masuk menggantikan Diomande dan meninggalkan jejak dengan mengirim umpan ajaib yang menjadi assist gol keempat untuk Kylian Mbappe, yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang.

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Vinicius akhirnya akhiri paceklik

Vinicius Junior menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan oleh perubahan besar penampilan Real Madrid di babak kedua. Mourinho memutuskan menurunkannya sebagai starter dan mempertahankannya selama 90 menit penuh, meski performanya menurun belakangan ini, dalam upaya memanfaatkan ruang yang muncul di pertahanan PSV Eindhoven sekaligus memberinya kesempatan memulihkan kepercayaan diri.

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Bintang asal Brasil itu memasuki laga ini dengan misi menemukan kembali naluri golnya, setelah baru mencetak satu gol sejak musim dimulai. Selain itu, skorsing empat laga di LaLiga membuat posisinya sebagai pemain inti terancam, terutama dengan bersinarnya Yan Diomande, yang tampil mengesankan dan mendapat kesempatan membuktikan kemampuannya.

Namun, Mourinho menyikapi situasi itu dengan cara berbeda. Ia memutuskan memanfaatkan keduanya sekaligus alih-alih mengorbankan salah satunya, sehingga Vinicius mendapat kesempatan bermain lebih bebas di lini depan dengan mengandalkan kecepatan dan kemampuan individunya, ditambah energi dan dinamisme yang ditawarkan Diomande dalam pergerakan menyerang.

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Vinicius berusaha memanfaatkan peluang yang ia dapat sepanjang laga. Satu tembakannya membentur tiang dan satu lagi mengenai mistar, sementara beberapa percobaan lain dari jarak dekat juga gagal. Meski begitu, ia tidak berhenti mencoba, terlebih setelah Real Madrid makin menguasai jalannya laga di babak kedua dan ruang bagi para penyerang makin terbuka seiring mundurnya PSV Eindhoven.

Ganjaran itu datang di menit-menit akhir, ketika Vinicius memanfaatkan umpan brilian Jude Bellingham untuk mencetak gol kelima Real Madrid. Ia menutup laga dengan gol yang telah lama dinanti, mengakhiri paceklik golnya dan sedikit meredakan sorotan atas performanya di lini serang, setelah sebelumnya berada di bawah tekanan akibat menurunnya catatan statistiknya serta persaingan dengan Diomande untuk memperebutkan posisinya.

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Patut dicatat pula bahwa Mourinho tidak menarik keluar Vinicius meski ia membuang lebih dari satu peluang. Sang pelatih justru membiarkannya bermain hingga akhir, karena menyadari laga ini memberinya kesempatan ideal untuk memulihkan kepercayaan diri. Hal itu benar-benar terwujud lewat gol yang bisa menjadi titik awal baru bagi bintang asal Brasil tersebut, yang perlu kembali ke performa terbaiknya jika ingin mempertahankan tempat sebagai pemain inti Real Madrid.