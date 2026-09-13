Sesaat setelah peluit akhir berbunyi, pelatih Spurs Roberto De Zerbi menegur mantan talenta top Bayern Munchen itu. Dalam tayangan TV terlihat bagaimana pria Italia tersebut berusaha menjelaskan sesuatu kepada pemain 21 tahun itu sambil menggerakkan tangan dengan liar.

Tel awalnya tampak tidak benar-benar memahami kritik yang diarahkan kepadanya dan hanya mengangkat alis dengan bingung. Sementara itu, De Zerbi tidak berhenti, terus berbicara kepada penyerangnya itu dan akhirnya meninggalkannya berdiri di lapangan.

Dalam konferensi pers setelahnya, pelatih Tottenham itu mengungkapkan mengapa dia tidak puas dengan penampilan Tel: "Dia harus bermain seperti seorang penyerang, menjaga gawang dalam pandangannya atau menunggu umpan silang dari (Andy) Robertson."

Pemain 21 tahun itu disebut memang tidak menjaga posisinya, sesuatu yang juga dikeluhkan De Zerbi. "Dia harus tetap di lini serang. Dia memulai sebagai penyerang, sekarang dia bermain sebagai pemain sayap." Meski demikian, pria Italia itu juga melontarkan nada damai dan membela pemainnya: "Saya mencintai Mathys sebagai pemain dan pribadi, tidak ada masalah."

Tel masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63 saat bermain imbang 0-0 melawan Everton untuk menggantikan Dominic Solanke, tetapi tidak mampu lagi memberikan dampak yang menentukan dalam sisa waktu pertandingan.

Bagaimana sejauh ini musim Tottenham Hotspur berjalan?

Dengan hasil itu, Spurs kini hanya mengoleksi dua poin dari empat pertandingan, yang saat ini menempatkan mereka di posisi ke-17 klasemen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mereka juga gagal mencetak satu pun gol dalam empat laga pertama Premier League pada sebuah musim baru.

Selain Tottenham, hanya Coventry City yang juga belum mencetak gol pada musim PL yang sedang berjalan. Namun, tim promosi itu baru memainkan satu laga lebih sedikit dan masih akan menghadapi Brighton & Hove Albion pada hari Minggu. Jika menang, mereka bahkan bisa menyalip Spurs di klasemen.