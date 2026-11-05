Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Borussia Dortmund, Niko Kovac, berharap cedera penyerang Serhou Guirassy tidak serius setelah ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan dalam kemenangan 2-1 atas Real Betis di Liga Champions pada Rabu malam. Guirassy mengalami masalah pada paha di babak pertama saat Dortmund, yang bermain sebagai tuan rumah, menghentikan rekor sempurna tim tamu asal Spanyol itu di kompetisi Eropa.

Iklan

Masalah pada paha memaksa pergantian lebih awal

Kovac harus menunggu dengan cemas kabar kebugaran penyerangnya, meski timnya menyamai perolehan sembilan poin Betis dari empat pertandingan Liga Champions. Guirassy awalnya membentur tiang dekat dalam posisi yang canggung setelah terpeleset di dekat kotak enam yard saat berusaha menjangkau umpan silang pada menit ketiga. Ia sempat mencoba terus bermain meski kesakitan, sebelum terjatuh ke lapangan sambil memegangi pahanya pada menit ke-29. Lima menit kemudian, posisinya digantikan oleh Konstantinos Karetsas yang berusia 18 tahun.

‘Dia merasakan sesuatu di pahanya’

Gol-gol pada babak kedua dari mantan penyerang Wolves Fabio Silva, yang menyambar bola muntah pada menit ke-49 setelah kiper Alvaro Valles menepis tendangan gelandang timnas Inggris U-21 Jobe Bellingham dengan kakinya, serta Karetsas pada menit ke-72 lewat umpan Silva memastikan kemenangan Dortmund. Pemain pengganti Betis Aitor Ruibal sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-67 melalui umpan silang mendatar Abde Ezzalzouli. Setelah itu, Valles menggagalkan sundulan sambil menjatuhkan diri dari Bellingham dan Nico Schlotterbeck menyundul bola melambung. Namun, perhatian seusai pertandingan tertuju kepada Guirassy.

Menanggapi kondisi penyerangnya setelah peluit akhir, Kovac mengatakan: “Saya berbicara sebentar dengannya. Dia merasakan sesuatu di pahanya. Semoga tidak ada yang cedera. Kami harus melihat apa yang terjadi dan apakah ini lebih dari sekadar otot tertarik, meski saya sebenarnya tidak berpikir demikian.”

Direktur olahraga juga optimistis

Dortmund memberikan kekalahan pertama kepada tim tamu setelah tiga kemenangan beruntun mereka di kompetisi Eropa. Dortmund juga menunjukkan ketangguhan dalam menyerang meski kehilangan penyerang tengah yang menjadi starter sebelum turun minum.

Iklan Iklan

Direktur olahraga Dortmund Ole Book menyampaikan penilaian awal yang sama-sama melegakan seusai pertandingan. Ia menambahkan: “Ini cedera otot.” Namun, Guirassy masih bisa berlari dengan cukup normal, jadi saya berharap cederanya tidak serius.”

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 09.30 ELV

Laga domestik menanti sebelum jeda internasional

Guirassy kini berpacu dengan waktu agar fit untuk laga Bundesliga melawan SV Elversberg pada Sabtu, pertandingan terakhir Dortmund sebelum jeda internasional November. Berada di posisi kedua klasemen domestik dan hanya tertinggal dari pemuncak klasemen Bayern Munich karena selisih gol, anak asuh Kovac tidak boleh terpeleset sebelum kompetisi domestik memasuki masa jeda. Ketika kompetisi Eropa berlanjut pada 24 November, Dortmund bertandang ke markas Arsenal, runner-up musim 2025/26, sementara Betis mengunjungi klub juru kunci Slovan Bratislava.