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Martin Odegaard menegaskan ia tidak khawatir soal kontraknya di Arsenal dan berharap bisa bertahan di klub itu selama bertahun-tahun lagi. Kontrak kapten tersebut saat ini berlaku hingga 2028, tetapi ia yakin kesepakatan baru akan tercapai seiring upaya juara bertahan Liga Primer itu mengikat para pemain kuncinya. Tim asuhan Mikel Arteta bersiap menjamu Manchester City pada Minggu.

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Odegaard tenang soal masa depan kontraknya

Arsenal tengah mengikat pemain seperti Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya, dan Piero Hincapie dengan kontrak baru jangka panjang. Odegaard mengatakan kepada Sky Sports News bahwa ia berharap menyusul mereka, sementara kontraknya saat ini akan berakhir pada 2028.

"Itu bukan sesuatu yang membuat saya khawatir," kata Odegaard. "Saya sudah berkali-kali mengatakannya, saya sangat bahagia di sini, saya senang berada di sini. Semoga saya bisa bertahan selama bertahun-tahun lagi, dan saya rasa klub juga senang. Jadi, saya tidak khawatir, kami akan menyelesaikannya."

Kapten ingin "memenangkan segalanya"

Odegaard, yang dikaitkan dengan Bayern Munich, mengatakan saat membela Norwegia pada awal bulan ini bahwa ia berharap bertahan di Arsenal "untuk waktu yang lama", tetapi mengakui pembicaraan mengenai kontrak baru belum dimulai.

"Yang terpenting adalah fokus di lapangan, lalu kita lihat apa yang terjadi," tambahnya. "Saya tentu ingin meraih lebih banyak gelar di sini. Saya ingin memenangkan segalanya bersama Arsenal. Liga Primer lagi, Liga Champions, kompetisi piala, itulah yang kami inginkan. Kami ingin memenangkan segalanya."

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"Kami memiliki segalanya di sini"

Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan tim harus diutamakan. "Hal-hal lainnya, urusan individu, akan mengikuti hasil yang diraih tim. Tim adalah yang terpenting," katanya.

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Odegaard juga yakin Arsenal memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengulang kesuksesan: "Kami memiliki semua yang kami butuhkan. Kami telah menunjukkan bahwa kami bisa melakukannya. Sekarang saatnya menunjukkan bahwa kami bisa melakukannya lagi, meraih lebih banyak kemenangan, dan melangkah lebih jauh. Kami memiliki segalanya di sini: staf pelatih, skuad yang luar biasa, serta pemain dan orang-orang yang luar biasa."

Arsenal bersiap menghadapi Manchester City

Odegaard dan Arsenal kini mengalihkan perhatian ke kunjungan Manchester City pada Minggu . Pemuncak klasemen Liga Primer itu unggul enam poin atas tim asuhan Enzo Maresca.

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Kemenangan akan membuat Arsenal unggul sembilan poin atas City, meski mereka masih belum bisa diperkuat Bukayo Saka, yang diperkirakan absen selama tiga pekan lagi.