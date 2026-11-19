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Harvey Barnes menyampaikan pesan tegas kepada mantan bintang Newcastle United, Bruno Guimaraes, dengan memperingatkan pemain asal Brasil itu bahwa kepulangannya ke Tyneside bersama Arsenal tidak akan terasa nyaman. Newcastle ingin membangkitkan musim mereka setelah serangkaian penampilan tak konsisten dan memandang kedatangan pemuncak klasemen sebagai kesempatan ideal untuk unjuk kemampuan.

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Guimaraes kembali ke Tyneside untuk pertama kali sejak transfer £75 juta

Liga Primer kembali bergulir setelah jeda internasional pada Sabtu malam dengan duel penting di St James' Park. Laga ini menjadi penampilan pertama Guimaraes di Tyneside sejak meninggalkan Newcastle untuk bergabung dengan Arsenal lewat transfer senilai £75 juta pada musim panas .

Arsenal datang ke wilayah timur laut sebagai pemuncak klasemen dengan keunggulan meyakinkan. Mereka meraih 27 poin dari maksimal 30 poin dan unggul lima poin di puncak. Sementara itu, Newcastle kesulitan di kandang, dengan hanya satu kemenangan dari lima pertandingan di St James' Park musim ini.

Meski sambutan untuk Guimaraes kali ini belum bisa dipastikan, ia sudah menjalani kunjungan berkesan ke wilayah tersebut pada awal musim ini. Ia masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol melawan Sunderland, lalu merayakannya dengan ekspresif meski mendapat sambutan tak bersahabat dari suporter tuan rumah.

Barnes yakin Newcastle mampu menjawab tantangan Arsenal

Meski Arsenal sedang tampil apik, Barnes yakin menghadapi pemuncak klasemen bisa menjadi pemicu yang dibutuhkan timnya. Berbicara menjelang laga akhir pekan ini, sang winger menegaskan Newcastle menikmati kesempatan menguji diri melawan lawan papan atas di kandang.

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"Dalam beberapa hal, saya rasa ini pertandingan yang sangat bagus bagi kami," kata Barnes kepada Sky Sports. "Tentu saja, kami menguji diri melawan yang terbaik. Saya rasa selama bertahun-tahun kita sudah melihat bahwa ketika tantangan seperti ini datang, terutama di St James' Park, kami mampu meningkatkan permainan dan menghadapinya tanpa gentar. Saya merasa inilah jenis pertandingan yang kami butuhkan setelah jeda."

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Sang winger berharap mantan rekan setimnya kecewa seusai laga

Kehadiran mantan rekan setim di kubu lawan menambah arti penting pertemuan pada Sabtu. Namun, Barnes mengesampingkan perasaan pribadi soal kembalinya Guimaraes dengan seragam Arsenal dan menegaskan fokus Newcastle tetap tertuju pada hasil pertandingan.

"Begitulah sepakbola. Pemain pergi lalu kembali, Bruno kembali dengan seragam berbeda," tambahnya. "Semoga dia tidak senang dengan hasilnya pada akhir pertandingan. Begitulah adanya. Kami akan datang ke sana dan melakukan tugas kami."

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Ujian penting menanti kedua tim setelah jeda internasional

Duel Sabtu malam ini sangat penting bagi kedua klub saat kompetisi domestik kembali bergulir. Bagi Newcastle, mengalahkan pemuncak klasemen menjadi kesempatan besar untuk memperbaiki catatan kandang yang kurang memuaskan dan membangkitkan musim mereka.

Sementara itu, Arsenal menghadapi ujian berat di kandang lawan yang tak bersahabat saat berupaya mempertahankan keunggulan lima poin mereka di puncak Liga Primer.