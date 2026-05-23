Seminggu setelah meraih gelar juara liga, Celtic juga berhasil merebut gelar Piala Skotlandia ke-43 dalam sejarah klub

Setelah meraih gelar juara liga Skotlandia pada Sabtu lalu, Celtic kini juga berhasil menjuarai Piala Skotlandia. Dalam pertandingan final di Hampden Park, klub asal Glasgow itu mengalahkan Dunfermline Athletic dengan skor 3-1, berkat gol-gol dari Daizen Maeda, Arne Engels, dan Kelechi Iheanacho. Josh Cooper sempat membalas satu gol.

Akhir pekan lalu, Celtic meraih gelar juara liga ke-56 dalam sejarah klub. Mereka harus menang di kandang pada putaran terakhir melawan pemuncak klasemen Heart of Midlothian, dan mereka berhasil melakukannya dengan skor 3-1.

Seminggu kemudian, tim asuhan manajer Martin O’Neill mendapat kesempatan untuk langsung menambahkan gelar Piala Skotlandia ke dalam koleksi mereka. Mereka harus melakukannya melawan Dunfermline, yang musim ini finis di peringkat keempat di divisi kedua Skotlandia.

Betapapun hebatnya Dunfermline yang berhasil mencapai final: Celtic tentu saja dipandang sebagai favorit utama. Dan itu terbukti benar.

Setelah 18 menit, Maeda membuka skor. Alistair Johnston mengirim umpan panjang dari belakang, yang gagal diantisipasi oleh John Tod, sehingga Maeda bisa berhadapan satu lawan satu dengan kiper Aston Oxborough dan menyarangkan bola ke gawang: 1-0.

Dengan tendangan keras dari jarak jauh, Engels mengubah skor menjadi 2-0, dan Iheanacho memastikan kemenangan di babak kedua dengan mencetak gol ketiga secara apik. Gol 3-1 dari Cooper, yang beruntung mendapatkan bola di kakinya, hanyalah gol untuk statistik.

Dengan demikian, Celtic berhasil merebut Piala Skotlandia untuk ke-43 kalinya, yang tahun lalu masih diraih oleh Aberdeen. Dunfermline tetap bertahan dengan dua gelar piala: pada tahun 1961 dan 1968.