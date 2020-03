RESMI: Laga Semi-Final Coppa Italia Juventus Versus AC Milan Ditunda Karena Virus Corona

Krisis virus corona lagi-lagi membuat beberapa agenda sepakbola di Italia lumpuh, kali ini leg kedua Juventus kontra AC Milan yang ditunda.

Pertandingan leg kedua semi-final antara dan yang sedianya dihelat Rabu malam telah ditunda akibat krisis virus corona di Italia.

Kedua tim bermain imbang 1-1 di leg pertama. Gol kontroversial Cristiano Ronaldo lewat sepakan penalti telat membatalkan keunggulan Milan via aksi Ante Rebic.

Virus ini telah menyebabkan kekacauan terhadap kalender sepakbola Italia, dengan sejumlah pertandingan harus mengalami penundaan dalam beberapa minggu terakhir.

Laga Juve kontra akhir pekan lalu merupakan salah satu dari lima pertandingan yang ditunda setelah sebelumnya hendak dipertandingkan secara tertutup alias tanpa penonton.

vs , Milan vs , vs dan vs Brescia adalah empat pertandingan lainnya yang mengalami penundaan di pekan yang sama dan telah dijadwalulang untuk duel pada 13 Mei mendatang.

Namun, dengan banyaknya jadwal di pekan ini yang dibatalkan, laga Juve dan Inter dilaporkan akan dimainkan pada hari Senin 9 Maret demi mengurangi "kamacetan" jadwal di pengujung musim nanti.

Pihak Inter sendiri tidak sendang adanya penjadwalan ulang ini. Presiden klub Steven Zhang menyebut presiden Serie A Italia Paolo Dal Nano "badut terbesar dan tergelap yang pernah saya lihat" terkait dengan penanganan dia terhadap jadwal pertandingan yang dianggap berantakan.

Keputusan pemerintah di Italia telah menangguhkan seluruh kegiatan dan event olahraga di beberapa daerah mereka yang terdampak oleh virus corona sampai 8 Maret mendatang.

Itu artinya, laga Juve kontra tidak akan dipertandingkan. vs , Inter vs Sassuolo dan Hellas Verona vs adalah laga-laga lainya yang juga ditunda pada pekan ini.

Hari Rabu ini, akan diadakan pertemuan antara para petinggi Serie A dan perwakilan dari para klub kontestan liga untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambil di sisa musim ini.