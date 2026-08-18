"Putra asli Hannover itu selalu mencetak gol di mana pun dia bermain," demikian kegembiraan West Ham United pada awal Agustus 2024 saat merekrut Niclas Füllkrug. Tim Steidten, yang kini menjadi perencana skuad di 1. FC Köln, saat itu menjabat Direktur Teknik di West Ham dan sangat mengenal Füllkrug dari masa kebersamaan mereka di Bremen, telah memboyong sang penyerang ke London.

Hampir tepat dua tahun kemudian, harus diakui: tidak di semua tempat Füllkrug bermain dia mampu mencetak gol. Hitungan pahit bagi klub tradisional Inggris yang terdegradasi ke divisi dua itu: setiap gol langka Füllkrug menelan biaya fantastis sembilan juta euro.

Biaya transfer sebesar 27 juta euro mengalir pada 2024 dari Inggris ke Dortmund. Namun Füllkrug hanya mampu mencetak tiga gol dalam 29 penampilan untuk West Ham, dengan gol terakhirnya tercatat pada April 2025. Karena masa peminjamannya ke AC Milan pada paruh kedua musim lalu juga berjalan sangat buruk, Füllkrug tiba-tiba berdiri di ambang kehampaan total. The Hammers sangat ingin melepaskannya pada musim panas ini meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, dia sama sekali tidak masuk dalam rencana tim dan dalam daftar skuad resmi terbaru bahkan tercantum tanpa nomor punggung. Nomor 11 miliknya sudah diambil rekan sesama penyerang, Taty Castellanos, saat Füllkrug dipinjamkan ke Milan.

Kondisinya yang terhenti di jalur pembuangan di London kini membuka kemungkinan kejutan besar dari sudut pandang romantisme sepak bola: Füllkrug diperkirakan akan kembali ke Werder Bremen, dengan klub Bundesliga itu menurut laporan media akan lebih dulu meminjamnya selama satu tahun. Di utara jauh, tempat dia dulu juga tumbuh besar sebagai pesepak bola, Füllkrug beberapa tahun lalu naik level menjadi pemain tim nasional. Mampukah dia kembali bersinar di sana, akhirnya kembali merasakan masa-masa yang lebih baik?

Pertanyaan lain yang belakangan kerap muncul soal Füllkrug adalah: bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimanapun, Füllkrug datang ke West Ham dari fase terbaik dalam kariernya dan merasa sangat siap untuk menghadapi liga terbaik di dunia. Setelah akhirnya bisa terbebas dari cedera, Füllkrug lebih dulu membawa Werder kembali ke Bundesliga, lalu pada 2022/23 juga menjadi jaminan gol di kasta tertinggi Jerman. Ganjarannya adalah debut di tim nasional Jerman pada November 2022, tak lama kemudian Füllkrug juga menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tim DFB pada Piala Dunia yang mengecewakan di Qatar.

Niclas Füllkrug pada musim panas 2024: final Liga Champions bersama BVB, superjoker di tim DFB

Hingga musim panas 2024, penyerang itu pun tak tergantikan dari skuad tim nasional, meyakinkan sebagai pengangkat suasana dengan rasio gol yang kuat, serta bersinar di Euro 2024 yang digelar di kandang sebagai joker penting. Pada musim sebelumnya, dia adalah penyerang nomor 1 Borussia Dortmund, tampil bersama BVB di final Liga Champions dan mencetak gol-gol penting dalam perjalanan ke sana. Füllkrug yang terlambat mekar, kala itu terhindar dari cedera, tampak masih memiliki beberapa tahun cerah di depannya.

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Kepergiannya dari Dortmund setelah hanya satu tahun cukup mengejutkan jika dilihat dari luar. Memang, pada 2024 BVB merekrut Serhou Guirassy sebagai pesaing ternama, tetapi pelatih saat itu, Nuri Sahin, kabarnya ingin mempertahankan Füllkrug. Bagi petinggi Borussia, faktor ekonomi menjadi alasan utama untuk tetap melepas pemain yang sudah 24 kali membela tim nasional itu. Bagaimanapun, West Ham menawarkan 27 juta euro, atau 10 juta euro lebih banyak daripada yang mereka sendiri bayarkan ke Bremen 12 bulan sebelumnya. Sebuah keuntungan transfer yang tentu diterima dengan senang hati.

Sebenarnya, menurut ekspektasi umum, gaya bermain Füllkrug yang kuat secara fisik seharusnya cocok dengan Premier League. Bahwa pada akhirnya ternyata tidak demikian, dia sendiri mengakuinya pada Februari dalam wawancara dengan kicker, dan menjelaskan bahwa di West Ham dia memiliki "sedikit sentuhan bola di dalam dan di sekitar kotak penalti". "Dan justru di situlah kekuatan utama saya."

Bagian dari kenyataannya juga adalah bahwa setelah pindah ke Premier League, Füllkrug sangat tidak beruntung dengan cedera. Mula-mula tendon Achilles-nya bermasalah dan membuatnya absen berbulan-bulan, lalu hanya sebulan setelah comeback dia kembali dihentikan oleh cedera paha. Menemukan ritme dalam musim pertamanya bersama West Ham praktis mustahil. Pada tahun kedua semuanya seharusnya menjadi lebih baik, dan pada awalnya memang begitu. Setidaknya untuk tujuh pekan pertama yang bisa dia jalani tanpa cedera, meski jelas tidak meyakinkan. Setelah itu datang lagi cedera berikutnya, sebelum perpisahan sudah lama terlihat menjelang pergantian tahun dari 2025 ke 2026.

Masa pinjaman Niclas Füllkrug ke Milan dimulai menjanjikan, tetapi kemudian mengecewakan

Füllkrug ingin memulai lagi di liga lain, lingkungan lain. Meski dia menegaskan bahwa pandangan ke Piala Dunia bukan faktor penentu, sedikit banyak mimpi tampil di Piala Dunia jelas ikut berperan ketika dia bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman pada awal Januari.

"Saya merasa permainan di sini jauh lebih cocok untuk saya daripada di Premier League," kata Füllkrug setelah penampilan-penampilan awalnya di Serie A. "The Fußballgott has arrived," tulis Milan di X, saat Füllkrug mencetak gol kemenangan 1-0 melawan Lecce pada pertengahan Januari hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. "Tentu kami tahu striker luar biasa seperti apa Füllkrug itu. Dia sudah membuktikannya di masa lalu. Dia membawa karakteristik ke tim kami yang sangat penting," puji pemberi assist Alexis Saelemaekers.

Di mata para fan Milan, Füllkrug mendapat tempat istimewa karena dia mencetak gol emas melawan Lecce dengan jari kaki patah. "Saya orang Jerman, kami kuat, kami bisa menghadapi rasa sakit," katanya sambil tertawa, lalu menegaskan: "Saya tidak ingin melewatkan satu pertandingan pun untuk AC Milan." Popularitasnya di San Siro pun meningkat sangat cepat, ditambah lagi direktur olahraga DFB Rudi Völler pada akhir Januari memberi harapan soal tempat di skuad Piala Dunia: "Dia bermain jauh lebih banyak daripada di West Ham, itu juga menguntungkan kami," kata Völler kepada Gazzetta dello Sport.

Hari ini kita tahu bahwa baik impian tampil di Piala Dunia Füllkrug maupun masa depan yang sukses di Milan tidak menjadi kenyataan. Gol melawan Lecce tetap menjadi satu-satunya golnya dengan seragam Milan, dan dia tak pernah lebih dari sekadar pemain joker. Mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann tidak membawa Füllkrug ke Piala Dunia - dan Rossoneri tidak mengaktifkan opsi pembelian, meski nilainya kabarnya hanya sekitar lima juta euro.

Niclas Füllkrug mencari klub: ini rumit

Karena itu, dia harus kembali lebih dulu ke West Ham, tempat dia pada dasarnya diabaikan. Dan pencarian klub baru juga jelas tidak mudah bagi mantan tumpuan harapan tim DFB itu.

Yang sebenarnya masuk akal, sebab Füllkrug kini sudah mencapai usia pesepak bola yang tidak muda lagi, terakhir menerima gaji besar yang kabarnya mencapai 4,5 juta euro per tahun - dan memang menjalani dua musim yang ingin dilupakan. Jika pertandingan di level klub dan tim nasional digabung, Füllkrug hanya mampu mencetak lima gol dalam 52 penampilan selama dua tahun terakhir.

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Bukan poin-poin yang membuat Füllkrug terlalu menarik di bursa transfer. Karena dia merasa gaya sepak bola di Serie A cukup cocok dengan permainannya, transfer permanen ke Italia tampak masuk akal. Begitu pula spekulasi yang beredar soal calon klub barunya: Lazio Roma dan Fiorentina kabarnya sempat melakukan pendekatan ringan, sementara dengan Venezia FC Füllkrug menurut kabar bahkan sudah sepakat untuk kontrak tiga tahun. Namun menurut Bild klub promosi Serie A itu menganggap biaya transfer yang diminta West Ham terlalu tinggi, sehingga Venezia kembali mengambil jarak.

Kembali ke Werder Bremen: Niclas Füllkrug mengandalkan efek romantisme

Lima juta euro adalah harga yang diminta The Hammers untuk Füllkrug menurut Sky. Mungkin masih dalam jangkauan bagi beberapa klub Bundesliga, yang kabarnya tetap memantau situasi sang nomor sembilan meski dua tahun terakhir berjalan sulit. Berlawanan dengan laporan media lain, belakangan Füllkrug di West Ham setidaknya masih cukup terintegrasi dalam latihan tim, kondisi kebugaran fisiknya juga baik. Hal itu tentu ikut berperan dalam terwujudnya kepulangan romantis ke Bremen.

Menurut Sky Füllkrug rela mengorbankan uang untuk itu, karena Werder tidak mampu membayarnya dua juta euro per tahun yang masih akan dia dapatkan setelah degradasi di West Ham. Namun, apakah SVW memang sangat membutuhkan seorang penyerang tengah? Toh, dengan peserta Piala Dunia asal Swiss Cedric Itten, sudah datang penyerang serupa bertipe pendobrak, sementara di belakangnya rekrutan baru Kenny Quetant dan produk akademi Salim Musah, dua talenta muda, menanti peluang mereka. Tetapi: bagi pelatih Bremen Daniel Thioune, kabarnya skema dengan dua penyerang murni juga menjadi opsi, yang membuat kembalinya Füllkrug terasa cukup masuk akal.

Ekspektasi di sekitar Weserstadion jelas akan besar. Mampukah Füllkrug di tempat dia sangat dicintai, tempat dia pernah mengangkat kariernya ke level baru, melakukan hal yang sama lagi di usia 33 tahun? Dan mungkin di bawah pelatih baru tim nasional Jürgen Klopp kelak kembali memainkan peran di tim nasional?

Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan hadir dalam beberapa bulan ke depan. Untuk sementara, hanya satu hal yang pasti: di Bremen, Füllkrug pernah mencetak gol-golnya.