"Penyerang kelahiran Hannover itu selalu mencetak gol di mana pun dia bermain," West Ham United bersukacita pada awal Agustus 2024 saat merekrut Niclas Füllkrug. Tim Steidten, yang kini menjadi perencana skuad di 1. FC Köln, saat itu menjabat sebagai direktur teknik di West Ham dan sangat mengenal Füllkrug dari masa kebersamaan mereka di Bremen, telah memboyong sang penyerang ke London.

Hampir tepat dua tahun kemudian, harus diakui: Tidak di setiap tempat Füllkrug bermain, dia mencetak gol. Hitungan pahit bagi klub tradisional Inggris yang terdegradasi ke divisi dua itu: Setiap satu dari gol-gol langka Füllkrug menelan biaya besar, yakni sembilan juta euro.

Biaya transfer sebesar 27 juta euro mengalir dari Inggris ke Dortmund pada 2024. Dan Füllkrug hanya mampu mencetak tiga gol dalam 29 penampilan untuk West Ham, yang terakhir tercatat pada April 2025. Karena masa peminjamannya ke AC Milan pada paruh kedua musim lalu juga gagal total, Füllkrug tiba-tiba berdiri di ambang kehampaan total. The Hammers, meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, benar-benar ingin melepasnya musim panas ini, dia sama sekali tidak masuk dalam perencanaan dan dalam daftar skuad resmi dia belakangan bahkan tercantum tanpa nomor punggung. Nomor 11 miliknya sudah diambil rekan sesama penyerang, Taty Castellanos, saat Füllkrug dipinjamkan ke Milan.

Tersisihnya dia di London kini membuka kemungkinan kejutan besar dari sudut pandang romantisme sepakbola: Füllkrug diperkirakan akan kembali ke Werder Bremen, dengan klub Bundesliga itu menurut laporan media lebih dulu meminjamnya selama satu tahun. Di Jerman utara, tempat dia dulu juga berkembang besar secara sepakbola, Füllkrug beberapa tahun lalu naik level menjadi pemain tim nasional. Bisakah dia kembali mekar di sana, akhirnya kembali merasakan masa-masa yang lebih baik?

Pertanyaan lain yang belakangan kerap muncul seputar Füllkrug adalah: Bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimanapun, Füllkrug datang ke West Ham dari fase terbaik dalam kariernya dan merasa sangat siap untuk liga terbaik di dunia. Setelah akhirnya terbebas dari cedera, Füllkrug mula-mula membawa Werder kembali ke Bundesliga lalu pada 2022/23 juga menjadi jaminan gol di kasta tertinggi Jerman. Ganjarannya adalah debut di tim nasional Jerman pada November 2022, tak lama kemudian Füllkrug menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tim DFB pada Piala Dunia yang mengecewakan di Qatar.

Niclas Füllkrug pada musim panas 2024: final Liga Champions bersama BVB, supersub di tim DFB

Hingga musim panas 2024, sang penyerang kemudian tak tergantikan dari skuad tim nasional, meyakinkan sebagai pembangkit suasana dan dengan rasio gol yang kuat, serta bersinar di Euro 2024 kandang sendiri sebagai joker penting. Pada musim sebelumnya, dia adalah striker nomor 1 di Borussia Dortmund, tampil bersama BVB di final Liga Champions dan mencetak gol-gol penting dalam perjalanan ke sana. Füllkrug yang meledak terlambat, kala itu terhindar dari cedera, tampak masih memiliki beberapa tahun cerah di depannya.

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Kepergiannya dari Dortmund setelah hanya satu tahun dari sudut pandang luar memang cukup mengejutkan. Memang BVB merekrut pesaing ternama dalam diri Serhou Guirassy pada 2024, namun pelatih saat itu Nuri Sahin kabarnya ingin mempertahankan Füllkrug. Bagi petinggi Borussia, terutama aspek ekonomis yang menjadi alasan untuk tetap melepas pemain yang sudah 24 kali memperkuat tim nasional itu begitu cepat. Sebab, West Ham menawarkan 27 juta euro, atau sepuluh juta euro lebih banyak daripada yang mereka sendiri bayarkan ke Bremen 12 bulan sebelumnya. Keuntungan transfer yang dengan senang hati diambil.

Sebenarnya, menurut ekspektasi umum, gaya bermain Füllkrug yang kokoh secara fisik seharusnya cocok dengan Premier League. Bahwa pada akhirnya ternyata tidak demikian, dia sendiri mengakuinya dalam wawancara dengan kicker pada Februari dan menjelaskan bahwa di West Ham dia memiliki "sedikit sentuhan bola di dalam dan sekitar kotak penalti". "Dan justru di situlah kekuatan utama saya."

Bagian dari kenyataannya juga adalah bahwa Füllkrug mengalami nasib buruk besar terkait cedera setelah pindah ke Premier League. Awalnya tendon Achilles-nya bermasalah dan membuatnya absen berbulan-bulan, lalu hanya sebulan setelah comeback dia kembali dihentikan oleh cedera paha. Mencari ritme pun mustahil dalam musim pertamanya bersama West Ham. Pada tahun kedua, semuanya seharusnya membaik, dan awalnya memang demikian. Setidaknya selama tujuh pekan pertama yang bisa dia lalui tanpa cedera, meski jelas tidak meyakinkan. Lalu datang cedera berikutnya, sebelum menjelang pergantian tahun dari 2025 ke 2026, sinyal kepergian untuk waktu lama sudah terlihat.

Masa peminjaman Niclas Füllkrug ke Milan dimulai menjanjikan, tetapi kemudian mengecewakan

Füllkrug ingin memulai lembaran baru di liga lain, lingkungan lain. Meski dia menegaskan bahwa pandangan menuju Piala Dunia bukan faktor penentu untuk itu, mimpi tampil di Piala Dunia tentu sedikit banyak memainkan peran ketika dia bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman pada awal Januari.

"Saya merasa permainan di sini jauh lebih cocok untuk saya dibandingkan di Premier League," kata Füllkrug setelah penampilan-penampilan awalnya di Serie A. "The Fußballgott has arrived," tulis Milan di X, saat Füllkrug pada pertengahan Januari mencetak gol kemenangan 1-0 atas Lecce hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. "Tentu kami tahu betapa luar biasanya Füllkrug sebagai penyerang. Dia sudah membuktikannya di masa lalu. Dia membawa karakteristik ke tim kami yang sangat penting," puji pemberi assist Alexis Saelemaekers.

Di mata fans Milan, Füllkrug mendapat tempat istimewa karena dia mencetak gol emas melawan Lecce dengan jari kaki patah. "Saya orang Jerman, kami kuat, kami bisa mengatasi rasa sakit," ujarnya sambil tertawa dan menegaskan: "Saya tidak ingin melewatkan satu pertandingan pun untuk AC Milan." Popularitasnya di San Siro pun meningkat sangat cepat, ditambah lagi direktur olahraga DFB Rudi Völler pada akhir Januari memberi harapan soal tempat di skuad Piala Dunia: "Dia bermain jauh lebih banyak daripada di West Ham, itu juga menguntungkan kami," kata Völler kepada Gazzetta dello Sport.

Hari ini kita tahu bahwa baik partisipasi Füllkrug di Piala Dunia maupun masa depan yang sukses di Milan sama-sama tidak terwujud. Gol ke gawang Lecce tetap menjadi satu-satunya golnya dengan seragam Milan, dan dia tidak pernah melampaui peran sebagai joker. Mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann tidak membawa Füllkrug ke Piala Dunia - dan Rossoneri tidak mengaktifkan opsi pembelian, meski nilainya kabarnya hanya sekitar lima juta euro.

Niclas Füllkrug mencari klub: semuanya rumit

Karena itu, untuk sementara dia harus kembali ke West Ham, tempat dia justru sebagian besar diabaikan. Dan pencarian klub baru pun tampaknya berjalan sulit bagi mantan harapan tim DFB itu.

Hal itu memang masuk akal, mengingat Füllkrug kini sudah mencapai usia pesepakbola yang tidak muda lagi, terakhir menerima gaji besar yang kabarnya mencapai 4,5 juta euro per tahun - dan memang baru saja menjalani dua musim yang ingin dilupakan. Jika pertandingan untuk klub dan tim nasional digabung, dalam dua tahun terakhir Füllkrug hanya mencetak lima gol dari 52 penampilan.

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Bukan poin-poin yang membuat Füllkrug terlalu menarik di bursa transfer. Karena dia merasa jenis sepakbola di Serie A cukup cocok dengan permainannya, kepindahan permanen ke Italia terasa masuk akal. Spekulasi yang beredar mengenai calon klub barunya pun mengarah ke sana: Lazio dan Fiorentina disebut melakukan pendekatan ringan, sementara dengan Venezia Füllkrug kabarnya bahkan sudah sepakat soal kontrak tiga tahun. Namun menurut Bild klub promosi Serie A itu menganggap biaya transfer yang diminta West Ham terlalu tinggi, sehingga Venezia kembali mengambil jarak.

Kembali ke Werder Bremen: Niclas Füllkrug mengandalkan efek romantisme

Lima juta euro adalah harga yang dipatok The Hammers untuk Füllkrug menurut Sky. Mungkin masih dalam jangkauan beberapa klub Bundesliga yang kabarnya tetap memantau situasi sang nomor sembilan meski dua tahun terakhir berjalan sulit. Bertentangan dengan laporan media lain, Füllkrug belakangan di West Ham setidaknya disebut sudah kembali cukup terintegrasi dalam latihan tim, kondisi fisiknya juga baik. Itu pun tentu berperan dalam terwujudnya kepulangan romantis ke Bremen.

Menurut Sky Füllkrug rela melepas uang demi itu, karena Werder tidak bisa memberinya dua juta euro per tahun yang masih akan dia dapatkan di West Ham setelah degradasi. Namun, apakah SVW memang sangat membutuhkan seorang penyerang tengah? Bagaimanapun, mereka sudah mendatangkan peserta Piala Dunia asal Swiss Cedric Itten, sosok striker dengan tipe yang mirip sebagai pendobrak, lalu di belakangnya ada rekrutan baru Kenny Quetant dan produk akademi Salim Musah, dua talenta muda yang menunggu kesempatan. Tetapi: bagi pelatih Bremen Daniel Thioune, kabarnya formasi dasar dengan dua striker murni juga menjadi opsi, yang membuat kembalinya Füllkrug pada akhirnya tetap terlihat masuk akal.

Ekspektasi di sekitar Weserstadion jelas akan besar. Bisakah Füllkrug di tempat dia sangat dicintai, tempat dia pernah mengangkat kariernya ke level baru, melakukannya lagi sekarang di usia 33 tahun? Dan mungkin di bawah pelatih baru tim nasional Jürgen Klopp kembali memainkan peran di tim nasional pada masa depan?

Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan diberikan oleh beberapa bulan ke depan. Untuk saat ini, hanya satu hal yang pasti: Di Bremen, Füllkrug sudah pernah mencetak gol-golnya.