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Kevin De Bruyne bisa meninggalkan SSC Napoli lebih cepat dari yang direncanakan. Dalam majalah Belgia NINA , istrinya, Michele, mengungkapkan rencana untuk kembali ke Belgia.

Michele De Bruyne mengungkapkan bahwa ia dan suaminya, bersama ketiga anak mereka, sedang memikirkan untuk meninggalkan Italia: "Tentu saja kami memikirkan masa depan bersama. Dan semakin sering kami berkata satu sama lain: Kami akan pindah ke Limburg. Semakin cepat kami berada di sana, semakin baik."

Meski keluarga itu menghargai cuaca dan pilihan kuliner di Napoli, dampak buruk dari popularitas De Bruyne yang luar biasa lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari. "Kevin menjalani kehidupan yang sangat terbatas di Napoli. Itu tidak terlalu menyenangkan baginya. Selain itu, kami tidak bisa melakukan apa pun bersama sebagai keluarga di kota ini. Itulah sisi lain dari semua ini, bukan?" kata istrinya.

Michele De Bruyne melanjutkan: "Di Manchester berbeda. Di tempat kami tinggal, orang-orang begitu sering melihat kami sehingga itu bukan lagi sesuatu yang istimewa. Kami bisa keluar rumah tanpa ada satu pun foto kami yang diambil. Di Napoli, itu mustahil."

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Menurutnya, karena pemain timnas Belgia itu telah memenangi banyak gelar sepanjang kariernya, rencana kehidupan pribadinya kini semakin menjadi perhatian utama: "Pada suatu titik, sepakbola bukan lagi prioritas. Anda sudah memenangi segalanya, Anda sudah mencapai segalanya. Mengapa harus menjungkirbalikkan kehidupan anak-anak Anda?"

Getty Images

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Kevin De Bruyne tidak cocok dengan Antonio Conte di Napoli

Gelandang berusia 35 tahun itu sudah mengalami masa sulit di Napoli sejak sebelum musim ini. Tim asuhan Max Allegri saat ini hanya menempati peringkat kesepuluh klasemen Serie A.

De Bruyne bergabung dengan Napoli pada musim panas 2025 dengan ekspektasi besar. Setelah satu dekade di Inggris, sang pengatur serangan menandatangani kontrak dua tahun dan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di liga.

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Namun, De Bruyne tidak menemukan kebahagiaan, baik di bawah pelatih saat itu, Antonio Conte, maupun penggantinya, Allegri. Selain kendala fisik dan laporan tentang ketegangan dengan rekan-rekan setimnya di ruang ganti, pendekatan taktik Conte menjadi sumber utama frustrasi De Bruyne.

"Itu sulit bagi saya karena pandangan Conte tentang sepakbola sangat berbeda dari pandangan saya," kata De Bruyne pada Juli kepada surat kabar Belgia Het Nieuwsblad. "Saya tidak pernah mendapat kesempatan bermain di posisi favorit saya," tambahnya. Ketika ditanya apakah ia senang Conte pergi pada musim panas, De Bruyne menjawab: "Ya. Menurut saya, dia tidak perlu bertahan."

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Sejauh ini, pemain Belgia itu telah mencatatkan 36 penampilan kompetitif bersama Napoli, dengan sembilan gol dan enam assist. Belakangan, De Telegraaf melaporkan bahwa PSV Eindhoven tertarik mendatangkan De Bruyne pada bursa transfer musim dingin. Kontraknya di Italia berlaku hingga akhir musim.