"Sem Steijn sendiri tidak ingin masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Fortuna. Ia terlalu emosional"

Keputusan untuk mencadangkan Sem Steijn saat Feyenoord menghadapi Fortuna Sittard bukan semata-mata diambil Giovanni van Bronckhorst. Menurut Van Bronckhorst dalam sesi jumpa pers menjelang laga melawan Inter, sang gelandang sendiri sedang "tidak dalam kondisi yang tepat".

Feyenoord unggul 1-0 atas Fortuna Sittard pada Sabtu sore setelah pertandingan berjalan satu jam. Luciano Valente menyambut umpan tarik Anis Hadj Moussa untuk mencetak gol.

Tim tamu menyamakan kedudukan lima menit sebelum laga usai. Ironisnya, pemain pinjaman Feyenoord, Shiloh ‘t Zand, mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti.

Setelah gol penyeimbang itu, Steijn, yang dikenal mampu mencetak gol, tidak masuk ke lapangan. "Setelah skor menjadi 1-1, tentu Anda ingin melakukan pergantian yang lebih menyerang. Saya pikir, soal Sem juga, setelah berdiskusi dengan staf saya... ketika mereka menghampirinya untuk memintanya masuk, terlihat dia masih terbawa emosi."

Pertandingan berikutnya FEY Champions League 15.00 INT

"Saya pikir mungkin dia masih diliputi emosi karena tidak dimainkan. Jadi, kami juga merasa dia belum siap untuk masuk. Karena itu, saya memutuskan untuk membiarkannya seperti itu," ujar Van Bronckhorst.

"Niat kami memang memasukkannya. Namun, terkadang seorang pemain juga tidak dalam kondisi yang tepat untuk masuk. Apalagi setelah dia kembali diminta duduk."

"Pada akhirnya, dia kembali berlatih dengan baik dalam beberapa hari terakhir dan siap masuk besok. Terkadang, sebagai pelatih, Anda harus menilai situasinya saat itu dan memutuskan apakah bijak untuk memasukkan seseorang atau tidak. Besok situasinya bisa berbeda," pungkasnya.

Feyenoord akan menghadapi Inter di Liga Champions pada Selasa malam pukul 21.00. Pertandingan di De Kuip itu dapat disaksikan di Ziggo Sport.