Sem Steijn sama sekali tidak menyesali cara selebrasinya yang heboh setelah golnya pada laga FC Barcelona vs Feyenoord (5-1). Hal itu disampaikan sang gelandang di depan kamera ESPN. Steijn mendapat cukup banyak kritik atas cara perayaannya, tetapi ia tidak terlalu memedulikannya.

Steijn pada Rabu malam mencetak gol yang membuat skor menjadi 4-1 di Camp Nou. Meski golnya tidak banyak lagi mengubah hasil akhir, gelandang itu merayakan golnya dengan penuh gairah. Tidak semua orang menyukainya, tetapi Steijn sendiri tidak memahami kritik tersebut.

“Saat masih anak muda, saya selalu diam-diam ikut menonton Liga Champions sebelum harus tidur,” buka Steijn. “Lalu bisa berdiri sendiri di panggung itu dan mencetak gol, di Camp Nou, itu adalah debut yang luar biasa.”

Untuk orang-orang yang tidak setuju dengan cara selebrasinya, Steijn pun punya pesan yang jelas. “Saya rasa orang-orang itu harus sekali mencoba mencetak gol di Camp Nou. Lalu merasakan apa dampaknya bagi diri Anda. Mungkin setelah itu mereka bisa punya pendapat.”

Sang gelandang juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak goyah oleh reaksi negatif tersebut. “Saya justru lebih banyak mendapat reaksi yang menyenangkan. Orang-orang yang sangat menyukainya. Kalau kemudian ada sedikit hal negatif, itu tidak terlalu berarti bagi saya. Karena saya juga melihat satu tribun tandang ikut bersorak, jadi bagi Feyenoord juga itu gol yang indah.”

“Itu sudah luar biasa. Sayangnya hasilnya memang kurang bagus. Tentu Anda akan lebih memilih hasil yang baik dan saya tidak mencetak gol, tetapi sekarang karena saya tetap mencetak gol, menurut saya saya juga boleh merayakannya.”

Steijn juga tidak punya banyak waktu untuk terlalu lama menikmati debutnya di Liga Champions. Pada Minggu, pertandingan berikutnya bersama Feyenoord sudah menanti, yang akan menghadapi PEC Zwolle di Eredivisie. Steijn akan berharap mendapat tempat di starting XI, yang musim ini belum pernah ia dapatkan sebelumnya.