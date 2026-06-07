Seluruh Brasil menahan napas: bek itu menangis dan khawatir mimpi Piala Dunia-nya akan berakhir

Brasil menang 2-1 atas Mesir pada Sabtu malam, namun kemenangan tersebut ternoda sejak awal. Pada menit ke-17, pelatih kepala Carlo Ancelotti melihat seorang bek yang cedera dan tampak terharu meninggalkan lapangan. Pelatih asal Italia itu kini mempertimbangkan kemungkinan pemain pengganti.

Hanya tujuh menit setelah kick-off, Bruno Guimarães membuka skor. Setelah terjadi kekacauan dalam pembangunan serangan Mesir, gelandang tersebut dengan mudah mengambil bola dan mencetak gol: 1-0.

Mesir langsung membalas dengan cepat. Setelah umpan balik Marquinhos yang terlalu pendek, Mostafa Ziko tiba-tiba berhadapan satu lawan satu dengan Allisson Becker dan dengan tenang melepaskan tendangan di bawah kiper: 1-1.

Pada menit ke-16, Wesley Franca terjatuh ke rumput sambil memegangi selangkangannya. Pemain AS Roma itu sebelumnya harus meregangkan tubuh sepenuhnya untuk menerima bola dengan susah payah dan memberikan umpan silang, namun setelah itu ia tidak lagi dalam kondisi prima. Tak lama kemudian, bek sayap kanan itu meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Danilo.

Rekaman video memperlihatkan Wesley duduk lesu di bangku cadangan. Saat anggota staf Brasil mencoba menghiburnya, ia menyembunyikan wajahnya di balik handuk dan menangis. Dengan Piala Dunia di depan mata, sang bek tampaknya sudah mengkhawatirkan skenario terburuk.

“Sungguh disayangkan jika harus kehilangan Wesley. Kita harus menunggu hasil pemeriksaan. Pada akhirnya, kita memiliki pemain-pemain bagus untuk menggantikannya,” kata Ancelotti setelah pertandingan usai. Paulo Henrique dari CR Vasco da Gama dan Vitinho dari Botafogo FR disebut-sebut sebagai calon pengganti.

Pada babak istirahat, Ancelotti melakukan delapan pergantian pemain. Di antaranya, Endrick masuk ke lapangan. Pada menit ke-53, ia mencetak gol berkat umpan dari Raphinha. Pemain pinjaman dari Olympique Lyon itu menyarangkan umpan silang yang akurat dan memastikan keunggulan baru serta skor akhir: 2-1.