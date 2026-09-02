Bursa transfer musim panas, yang resmi ditutup di Spanyol pada dini hari Rabu ini, mengungkap semakin lebarnya jurang ekonomi antara klub-klub raksasa Liga Spanyol dan sisa klub lainnya di kompetisi tersebut, setelah Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid menguasai lebih dari 70% total pengeluaran belanja pemain.

Menurut data dari situs "Transfermarkt", total pengeluaran klub-klub Liga Spanyol mencapai sekitar 755,28 juta euro, dengan trio Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid menguasai 532 juta euro di antaranya.

Menurut surat kabar "Marca", angka-angka ini menegaskan besarnya perbedaan finansial antara klub-klub papan atas dan sisa tim di kompetisi tersebut, di mana pengeluaran Real Madrid sendiri melampaui apa yang dibelanjakan 17 klub jika digabungkan, dengan pengecualian Barcelona dan Atletico Madrid.

Real Madrid memimpin dengan selisih besar

Real Madrid menjadi pemilik porsi terbesar dari pengeluaran selama bursa transfer, setelah menggelontorkan sekitar 225 juta euro dalam transfernya.

Pemain Pantai Gading Yan Diomande memuncaki daftar rekrutan Los Blancos, setelah bergabung dari Leipzig dengan nilai sekitar 125 juta euro, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Real Madrid.

Klub ini juga merekrut Marc Cucurella seharga 55 juta euro, Carlos Espi seharga 25 juta, dan Denzel Dumfries seharga 20 juta, sementara Bernardo Silva dan Ibrahima Konate bergabung dalam dua transfer gratis.

Pengeluaran Real Madrid sendiri mencapai hampir sepertiga dari total dana yang digelontorkan klub-klub Liga Spanyol di bursa transfer, mengungguli seluruh pesaingnya dengan selisih besar.

Barcelona dan Atletico di belakang Real Madrid

Barcelona menempati posisi kedua, setelah menginvestasikan 184 juta euro untuk memperkuat skuadnya selama bursa transfer musim panas.

Anthony Gordon menjadi rekrutan paling menonjol klub Catalan itu dengan nilai 80 juta euro, sementara transfer Rodri seharga 60 juta menjadi salah satu pergerakan terbesar tim selama musim panas.

Daftar rekrutan Barcelona juga mencakup Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Jesse Bisio, Livakovic, dan Hamza Abdelkarim.

Adapun Atletico Madrid, menghabiskan sekitar 123 juta euro untuk memperkuat tim asuhan pelatih Diego Simeone, yang paling menonjol adalah transfer Morten Hjulmand seharga 40 juta euro, Lee Kang-in seharga 35 juta, Cristian Romero seharga 33 juta, dan Alejandro Grimaldo seharga sekitar 15 juta.

Dengan demikian, total pengeluaran ketiga klub tersebut mencapai 532 juta euro.

Pengeluaran terbatas bagi klub lainnya

Di sisi lain, total pengeluaran sisa klub Liga Spanyol tidak melampaui 223,28 juta euro, sebuah angka yang jauh lebih kecil secara mencolok dibandingkan besaran dana yang dibelanjakan tiga klub terbesar di kompetisi tersebut.

Real Betis, yang menempati posisi keempat dalam daftar klub dengan pengeluaran terbanyak, berada jauh dari para raksasa, setelah investasinya di bursa transfer hanya mencapai sekitar 30,5 juta euro, dibandingkan 225 juta yang dibelanjakan Real Madrid.

Pengeluaran Deportivo La Coruna mencapai 26 juta euro, Elche 23,25 juta, Racing Santander 20,5 juta, Getafe 19,5 juta, sementara Villarreal membelanjakan 16,5 juta euro dan Sevilla 15,5 juta.

Deportivo Alaves juga membelanjakan 13 juta euro, Celta Vigo 11,8 juta, Rayo Vallecano 10,28 juta, sedangkan investasi Valencia tidak melampaui 9 juta euro.

Pengeluaran Real Sociedad menurun ke 8,5 juta euro, Osasuna 8 juta, Espanyol 5,55 juta, dan Levante 5,1 juta euro.

Sebaliknya, Malaga hanya membelanjakan 300 ribu euro untuk transfer, sementara Athletic Bilbao mengakhiri bursa transfer tanpa mengeluarkan dana sepeser pun.

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Daftar pengeluaran klub-klub Liga Spanyol

Real Madrid: 225 juta euro

Barcelona: 184 juta euro

Atletico Madrid: 123 juta euro

Real Betis: 30,5 juta euro

Deportivo La Coruna: 26 juta euro

Elche: 23,25 juta euro

Racing Santander: 20,5 juta euro

Getafe: 19,5 juta euro

Villarreal: 16,5 juta euro

Sevilla: 15,5 juta euro

Deportivo Alaves: 13 juta euro

Celta Vigo: 11,8 juta euro

Rayo Vallecano: 10,28 juta euro

Valencia: 9 juta euro

Real Sociedad: 8,5 juta euro

Osasuna: 8 juta euro

Espanyol: 5,55 juta euro

Levante: 5,10 juta euro

Malaga: 300 ribu euro

Athletic Bilbao: 0 euro

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