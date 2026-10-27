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Harry Kane resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, tetapi striker Bayern Munich itu hanya meraih Ballon d'Or dengan selisih suara yang sangat tipis. Pengungkapan terbaru dari pimpinan French Football, Vincent Garcia, menunjukkan bahwa kapten Inggris itu sebenarnya tertinggal dari para pesaingnya selama sebagian besar periode pemungutan suara.

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Kebangkitan di saat akhir pastikan kemenangan bersejarah

Kane meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola pada sebuah seremoni megah di London, sekaligus mengakhiri penantian 25 tahun Inggris untuk memiliki pemenang Ballon d'Or putra. Penyerang Bayern Munich itu mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal dalam perebutan Bola Emas setelah menjalani musim dengan torehan gol terbaik sepanjang kariernya. Namun, kemenangan itu diwarnai ketegangan besar di balik layar.

Meski Kane, Mbappe, dan Yamal banyak dijagokan sebagai kandidat utama, kesalahan administratif yang memalukan sempat menimbulkan kebingungan ketika ketiganya tercantum sebagai pemenang sebelum waktunya di situs resmi, beberapa jam sebelum acara berlangsung. Pada akhirnya, Kane membawa pulang penghargaan resmi itu dan menyamai pencapaian Michael Owen pada 2001.

Mbappe harus puas finis kedua, hasil terbaik sepanjang kariernya. Penyerang Real Madrid itu mendominasi daftar pencetak gol di La Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia, tetapi Bola Emas masih belum tercantum dalam daftar prestasinya yang gemilang.

Pemimpin France Football jelaskan ketatnya pemungutan suara

Perebutan penghargaan tahun ini berlangsung sangat ketat. Editor France Football Vincent Garcia memberikan gambaran langka tentang proses pemungutan suara dan mengonfirmasi bahwa penyerang Bayern Munich itu bukan kandidat terdepan selama sebagian besar periode pemungutan suara.

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"Saya memantau hasilnya secara langsung sepanjang bulan pemungutan suara," kata Garcia kepada L'Equipe. "Kylian Mbappe memimpin persaingan untuk waktu yang lama, tetapi Harry Kane kembali masuk dalam persaingan, dan pada akhirnya, hasilnya ditentukan oleh selisih poin yang sangat, sangat kecil."

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Kane kenang perjalanan sulit menuju puncak

Saat menerima penghargaan itu, mantan kapten Tottenham tersebut mengenang jalan tak lazim yang dilaluinya hingga menjadi salah satu sosok terdepan di sepakbola dunia. Tidak seperti banyak pemain muda berbakat masa kini, pemain berusia 33 tahun itu harus berjuang di liga-liga kasta bawah sebelum memantapkan diri di level elite.

"Ini tentang perjalanannya," kata Kane. "Bagi setiap anak laki-laki atau perempuan yang ingin meraih impian mereka, apa pun mungkin terjadi. Saya berharap perjalanan saya, yang tidak mulus, saya tidak langsung mencapai puncak, saya harus menjalani banyak masa peminjaman dan berjuang untuk sampai ke posisi saya sekarang. Saya berharap itu bisa memberi kalian inspirasi, dan terima kasih banyak."

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Di tempat lain, Yamal meraih Trofi Kopa untuk tahun ketiga berturut-turut, semakin menegaskan statusnya sebagai pemain muda terbaik di sepakbola dunia. Namun, winger Barcelona itu dengan rendah hati mengalihkan pujian kepada sesama lulusan akademi La Masia.

"Saya ingin [rekan setim saya, Pau] Cubarsi yang mendapatkannya," aku Yamal dalam pidato singkatnya. "Penghargaan ini seharusnya untuk dia. Dia pantas mendapatkannya."

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Para pemain terbaik dunia kembali fokus membela klub

Setelah penghargaan individu dipastikan, perhatian kembali tertuju pada ambisi di kompetisi domestik dan Eropa. Kane akan berupaya membuktikan status barunya sebagai pemain terbaik dunia dengan membawa Bayern Munich meraih kejayaan di Bundesliga dan Liga Champions.

Sementara itu, Mbappe yang semakin termotivasi akan berusaha bangkit dari kekalahan tipisnya dan membawa Real Madrid meraih lebih banyak trofi, dengan target akhirnya mendapatkan Bola Emas yang belum berhasil diraihnya pada tahun depan. Yamal dan Cubarsi akan terus berkembang pesat di Barcelona, dengan harapan dapat mengubah penghargaan individual di level pemain muda menjadi trofi besar bersama tim.