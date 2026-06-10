Selisih 10 juta euro... Bintang Liverpool menekan Iraola dengan tawaran dari Inter

Salah satu bintang Liverpool kini dihadapkan pada keputusan yang mungkin akan menentukan arah kariernya ke depan, sambil menunggu kejelasan perannya di bawah asuhan manajer baru Andoni Iraola sebelum menentukan masa depannya, sementara Inter Milan memantau situasi ini dengan cermat dan mengintensifkan upayanya untuk meyakinkan sang pemain agar pindah ke Serie A.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" melaporkan bahwa Curtis Jones kini menjadi target utama Inter Milan di lini tengah, diikuti oleh Arthur Atta dari Udinese.

Kontrak Jones dengan Liverpool akan berakhir pada Juni 2027, dan beberapa minggu yang lalu ia mendesak untuk meninggalkan Anfield karena hubungannya yang tegang dengan mantan manajer Arne Slot.

Laporan tersebut menegaskan: "Namun, dengan kedatangan Iraola ke Liverpool untuk menggantikan Slot, Jones kini menunggu pertemuan dengan manajer barunya untuk membahas rencana masa depannya di Anfield."

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Menurut surat kabar tersebut, "Inter Milan masih melakukan pembicaraan dengan Liverpool mengenai gelandang Inggris tersebut, namun saat ini terdapat selisih sebesar 10 juta euro antara tawaran Nerazzurri dan harga yang diminta oleh Liverpool."

Winger Liverpool Federico Chiesa baru-baru ini mengisyaratkan kemungkinan kepindahan Jones, dengan mengatakan bahwa rekan setimnya itu meminta nasihat darinya mengenai kehidupan di Italia.

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