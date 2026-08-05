Klub Arab Saudi, Al Nassr, mengumumkan kepergian pemain Brasilnya, Wesley Teixeira, dari skuad selama periode transfer musim panas ini, dalam sebuah perjalanan peminjaman baru.

Al Nassr membagikan sebuah kicauan melalui akun resminya di situs "X", yang melalui kicauan tersebut mengumumkan peminjaman Wesley ke klub Brasil, Cruzeiro, hingga akhir musim mendatang.

Berdasarkan apa yang diungkapkan surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi sebelumnya, kontrak peminjaman tersebut tidak mengizinkan Cruzeiro untuk merekrut pemain Brasil itu secara permanen setelah berakhirnya musim mendatang.

Al Nassr hanya perlu membayar seperlima gaji Wesley, di mana klub Brasil itu akan menanggung 80% dari nilai gaji tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh surat kabar yang sama.

Peminjaman ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Wesley untuk keluar dari klub, setelah ia dipinjamkan ke Real Sociedad pada paruh kedua musim lalu, tetapi ia hanya bermain dalam 5 pertandingan saja, tanpa mencetak atau menciptakan gol apa pun selama itu.

Pemain berusia 21 tahun itu gagal mendapatkan tempat inti sejak kepindahannya ke Al Nassr pada musim panas 2024 dari klub Brasil, Corinthians.

Sejak saat itu, Wesley bermain dalam 40 pertandingan bersama tim Arab Saudi tersebut di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 5 gol serta memberikan 5 umpan matang.