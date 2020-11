Selebrasi Topeng Superhero Dinilai Konyol, Pierre-Emerick Aubameyang Sindir Toni Kroos

Pierre-Emerick Aubameyang membalas kritik Toni Kroos seputar selebrasi memakai topeng superhero yang pernah dilakukan oleh penyerang itu di masa lalu. Ia menegaskan, selebrasi itu dilakukan untuk membuat anak-anak bahagia.

Seperti diketahui, Aubameyang sudah berulang kali merayakan gol dengan cara unik ini, yakni dengan menyiapkan topeng tokoh pahlawan super seperti Sipder-man dan Black Panther, lalu mengenakannya selepas mencetak gol.

Aubameyang bukan satu-satunya pesepakbola top yang melakukan selebrasi gol seperti ini. Raul Jimenez pernah melakukannya dengan memakai topeng pegulat WWE Sin Cara.

Namun, tidak semua pemain suka dengan selebrasi unik ini. Kroos adalah salah satunya di mana gelandang itu menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat konyol dan tak ada artinya.

"Saya melihat hal itu sangat konyol. Bahkan yang lebih buruk, para pemain ini menyembunyikan sebuah objek di kaus kaki mereka. Aubameyang misalnya pernah mengeluarkan topeng. Di situlah saya merasa muak. Ini bukan panutan yang bagus. Tak ada artinya!" kata Kroos dalam sebuah wawancara.

Aumabeyang merasa kritik Kroos tersebut aneh. Melalui akun media sosialnya, ia menjelaskan bahwa tujuan dari selebrasi topeng ini adalah membuat anak-anak bahagia.

"Omong-omong, apakah Toni Kroos memiliki anak?" tulisnya di Twitter.

"Ingat, saya melakukan ini untuk anak saya dan saya akan melakukannya lagi di masa mendatang."

"Saya harap suatu hari nanti Anda punya anak dan membuat mereka bahagia seperti bocah sekolah ini. Jangan lupa untuk memakai masker dan jaga kesehatan."

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU