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AC Milan v FC Internazionale: Semi Final - Coppa ItaliaGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Selamat tinggal, San Siro! AC Milan dan Inter umumkan kesepakatan hak penamaan senilai €650 juta yang memecahkan rekor untuk Generali Stadium yang baru

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Cakrawala ikonis kota Milan akan mengalami perubahan bersejarah seiring persiapan dua raksasa sepak bolanya untuk pindah ke stadion baru berteknologi mutakhir. Langkah yang menandai pergeseran besar dalam lanskap keuangan Serie A ini menyusul kesepakatan resmi AC Milan dan Inter dengan raksasa asuransi Italia, Generali, mengenai kemitraan hak penamaan yang memecahkan rekor untuk stadion yang kelak mereka gunakan bersama.

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Kesepakatan pemecah rekor untuk era baru

Milan dan Inter telah menyepakati kontrak hak penamaan selama 20 tahun dengan Generali yang, menurut laporan ESPN, bernilai fantastis €650 juta (£545 juta/$725 juta). Stadion baru berkapasitas 71.500 penonton itu akan secara resmi bernama Generali Stadium, menggantikan San Siro yang bersejarah. Kedua klub membeli lahan yang dibutuhkan dari pemerintah kota pada November lalu seharga €197 juta, membuka jalan bagi pembongkaran stadion legendaris yang saat ini menjadi markas mereka.

Pembangunan ditargetkan dimulai pada 2028, dengan pertandingan pertama dijadwalkan berlangsung pada musim 2031-32, bergantung pada persetujuan yang diperlukan. Dipelopori oleh kelompok pemilik masing-masing klub, RedBird Capital Partners dan Oaktree, proyek stadion ini juga menjadi bagian utama dari rencana revitalisasi kawasan perkotaan yang lebih luas, mencakup area ritel, rekreasi, dan ruang hijau.

Komitmen finansial besar ini melampaui kesepakatan senilai $700 juta yang dicapai Crypto.com pada 2021 untuk arena di Los Angeles yang digunakan bersama oleh Lakers dan Kings. Kesepakatan tersebut menjadi dorongan besar bagi dua raksasa Serie A itu dalam upaya memodernisasi fasilitas dan memperkecil kesenjangan pendapatan pada hari pertandingan dengan klub-klub elite Eropa.

Terinspirasi warisan kota Milan

Dalam siaran pers bersama, kedua klub dengan bangga menyebut kemitraan dengan Generali sebagai “salah satu kesepakatan hak penamaan stadion terbesar dalam olahraga dunia”. Pernyataan itu menyertai peluncuran gambar rancangan resmi stadion, yang menampilkan visi arsitektur mencolok bagi kota tersebut.

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Desain hasil kolaborasi Foster+Partners dan MANICA itu mengambil inspirasi langsung dari “keahlian pengerjaan yang rumit pada Duomo di Milano”. Lord Norman Foster dan David Manica, yang sebelumnya bekerja sama merancang Stadion Wembley di London, telah merancang tribun melingkar 360 derajat yang terbagi menjadi dua tingkat.

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Pengalaman suporter mendapat perhatian khusus. Area ikonik ‘Curvas’ akan memiliki tribun tunggal yang curam, dengan kemiringan tempat duduk hingga 37 derajat untuk memaksimalkan atmosfer dan dampak visual. Menurut siaran pers tersebut, pendekatan struktural yang berani ini dirancang untuk “membawa suporter lebih dekat daripada sebelumnya ke momen-momen yang paling penting”.

Peningkatan infrastruktur sepakbola Italia

Rencana meninggalkan San Siro menandai berakhirnya sebuah era. Dibangun pada 1926 dan direnovasi untuk Piala Dunia 1990, stadion ini memiliki tangga spiral di bagian luar yang langsung dikenali di seluruh dunia. Namun, stadion yang menua itu sangat kekurangan fasilitas premium yang diperlukan untuk bersaing secara finansial dalam sepakbola Eropa modern.

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Di luar dampaknya bagi Milan dan Inter, proyek Generali Stadium merupakan langkah penting bagi sepakbola Italia secara keseluruhan. Seiring investasi asing yang menopang klub-klub Serie A, tekanan untuk memperbarui infrastruktur olahraga negara itu yang kian usang terus meningkat.

Italia sangat bergantung pada stadion-stadion modern dan fungsional ini saat bersiap menjadi tuan rumah bersama Euro 2032 dengan Turki. Stadion baru di Milan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu stadion utama turnamen itu.

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Derby della Madonnina menanti

Meski pembukaan stadion pada 2031 menjanjikan masa depan yang menguntungkan, perhatian kini kembali tertuju ke lapangan pada akhir pekan ini. Milan dan Inter harus mengesampingkan kerja sama mereka di tingkat manajemen saat bertemu dalam Derby della Madonnina yang sangat dinantikan di Serie A pada Sabtu.

Rivalitas bersejarah itu akan menjadi pusat perhatian di San Siro, mengingatkan para suporter akan atmosfer semarak stadion tersebut meski hitung mundur menuju pembongkarannya telah dimulai.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.