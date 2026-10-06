Liga Pro Saudi (Roshn Saudi League) berencana melakukan perubahan mendasar yang bisa mengubah bentuk liga tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

Majelis Umum Liga Saudi menggelar pertemuan dengan klub-klub pada sore hari ini, Selasa, untuk membahas sejumlah perubahan yang mungkin diterapkan pada periode mendatang.

Menurut surat kabar Saudi "Al-Riyadiah", perubahan paling menonjol yang diajukan Majelis Umum Liga kepada klub-klub dalam pertemuan hari ini adalah perubahan kriteria pemilihan ketua liga pada periode mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Majelis Umum mengajukan kepada klub-klub penerapan kompetensi sebagai kriteria pemilihan ketua Liga Saudi pada periode mendatang, menggantikan syarat sebelumnya, yaitu memiliki pengalaman tidak kurang dari 5 tahun.

Berdasarkan syarat baru tersebut, Liga Saudi bisa dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki banyak pengalaman dan masa kerja panjang di liga, dengan cukup mengandalkan faktor kompetensi, tanpa memandang usia atau pengalaman sebelumnya.

Saat ini Liga Saudi dipimpin oleh Omar Mugharbel, yang ditunjuk sekitar 3 tahun lalu, tepatnya pada Januari 2024.

Perlu dicatat bahwa Liga Saudi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kerja klub-klub di Liga Roshn, terutama dari sisi komite-komite yang berada di bawahnya, seperti komite rekrutmen yang sangat menentukan transfer para klub.