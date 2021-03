Selamat Tinggal Chevrolet, Manchester United Umumkan Sponsor Jersey Baru

Raksasa Liga Primer Inggris Manchester United resmi menunjuk TeamViewer sebagai sponsor utama mereka untuk menggantikan Chevrolet mulai musim 2021/22.

Itu artinya, mulai musim depan jersey Setan Merah sudah tidak lagi dihiasi oleh logo Chevrolet di bagian dada dan akan diganti dengan logo TeamViewer.

TeamViewer sendiri merupakan perusahaan teknologi perangkat lunak (software) yang berbasis di Jerman. Perusahaan ini terkenal dengan software-nya yang memungkinkan kita melakukan akses jarak jauh terhadap komputer dan gawai lain.

"Hari ini, Manchester United menandatangani kesepakatan lima tahun dengan perusahaan teknologi global TeamViewer sebagai sponsor utama jersey. Kemitraan ini akan dimulai pada musim 2021/2022," demikian pernyataan United di laman resmi mereka.

Klub tidak mengumumkan nilai kontrak dengan TeamViewer. Namun, kesepakatan ini dilaporkan mencapai £235 juta (sekitar Rp4,7 triliun) dengan durasi kontrak lima tahun.

United akan mendapatkan £47 juta per tahun dari TeamViewer, menjadikannya sebagai nilai sponsor termahal di Liga Primer Inggris sekaligus menyamai nilai kontrak antara Barcelona dan Rakuten pada 2016 silam.

Pushing New Boundaries

Introducing our new shirt partner, starting 2021/22 @TeamViewer https://t.co/1Zx9lK6Uym pic.twitter.com/QpUymuNEnj