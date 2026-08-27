Klub Inggris, Tottenham Hotspur, mengumumkan pada hari Kamis ini secara resmi merekrut pemain internasional Mesir, Omar Marmoush, yang datang dari Manchester City dengan status pinjaman selama satu musim, disertai klausul yang mewajibkan klub untuk mengubah kesepakatan menjadi pembelian permanen pada musim panas tahun depan.

Klub asal London itu menyambut Marmoush melalui situs resminya dengan judul "Selamat Datang, Omar", seraya menegaskan bahwa penyerang Mesir tersebut bergabung dalam proyek pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, dan menjadi salah satu penambahan paling menonjol bagi tim selama periode bursa transfer musim panas.

Marmoush mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas rampungnya kepindahannya ke Tottenham, dengan mengatakan: "Ini perasaan yang luar biasa bisa berada di sini, saya sangat bersemangat untuk memulai perjalanan saya bersama tim dan tidak sabar untuk bertemu para suporter."

Ia menambahkan: "Tottenham adalah salah satu klub terbesar di Inggris, bahkan di dunia, dan proyek klub ini sangat menarik bagi saya. Saya berbicara dengan pelatih dan sangat terkesan dengan apa yang ia katakan, dan saya yakin bahwa kecintaan kami terhadap sepak bola akan membantu kami meraih kesuksesan bersama."

Klub juga memublikasikan video melalui akun-akunnya di media sosial, yang mengungkap kesepakatan tersebut, serta menampilkan sambutan asosiasi pendukung Tottenham di Mesir kepada sang pemain.





Di sisi lain, direktur olahraga Johan Lange menegaskan bahwa perekrutan Marmoush mencerminkan ambisi klub, dengan mengatakan: "Omar adalah pemain yang memiliki kualitas besar, dan ia telah membuktikan kemampuannya untuk bersinar di level tertinggi. Kami percaya bahwa ia akan menjadi elemen penting dalam mewujudkan tujuan kami selama beberapa tahun mendatang, dan kami menantikan melihatnya memberikan tambahan kekuatan bagi tim."

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Adapun pelatih Roberto De Zerbi, ia memuji potensi bintang Mesir tersebut, dengan menjelaskan: "Omar adalah tepat tipe pemain yang kami inginkan di klub ini. Ia adalah pemain yang ambisius, haus akan kesuksesan, dan memiliki kualitas menyerang yang luar biasa, di samping kecepatan, kecerdasan, dan bahaya di depan gawang. Saya yakin ia mampu mengangkat kekuatan serang kami ke level yang baru."

Dalam pernyataan resminya, Tottenham memaparkan perjalanan karier Marmoush, dimulai dari debutnya bersama Wadi Degla, lalu kepindahannya ke klub Jerman Wolfsburg, serta penampilan gemilangnya selama masa peminjamannya ke Stuttgart, sebelum namanya bersinar bersama Eintracht Frankfurt, di mana ia mencetak 37 gol dan memberikan 20 assist dalam 67 pertandingan.

Marmoush pindah ke Manchester City pada Januari 2025, dan menunjukkan permulaan yang kuat di Liga Primer Inggris, yang paling menonjol adalah mencetak hat-trick ke gawang Newcastle United, serta meraih penghargaan gol terbaik musim ini di Liga Inggris, dan berkontribusi dalam mengantarkan tim meraih Piala Liga dan Piala FA, sebelum menjalani pengalaman baru dengan seragam Tottenham.

Di kancah internasional, Marmoush memiliki 55 pertandingan bersama timnas Mesir, dengan mencetak 11 gol di antaranya, serta tampil di tiga edisi Piala Afrika, dan menjalani ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya musim panas ini, untuk melanjutkan perjalanan kariernya bersama salah satu klub paling menonjol di Liga Primer Inggris.

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