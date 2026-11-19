Murdoc, 2-D, Noodle dan Russel Hobbs, Damon Albarn dan Jamie Hewlett: dari Demon Days sampai Plastic Beach, lewat Humanz dan album terbaru mereka, The Mountain, Gorillaz terus mendobrak batas, melampaui sekat genre, dan membawa Anda ke dunia bunyi yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya.

Semangat menjelajah dan bereksperimen, menciptakan dunia yang maksimalis, serta mendobrak ekspektasi inilah yang membuat Gorillaz begitu penting bagi MUNDIAL. Mereka mengingatkan kita semua mengapa kita mencintai, ya, musik.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Untuk pertama kalinya di dunia, Gorillaz dan MUNDIAL bersatu untuk meluncurkan jersey sepakbola kandang dan tandang yang unik dan, terus terang, menawan, yang kini telah dirilis. Bukan hanya indah, kedua jersey itu juga sarat makna, dibuat dengan cermat dan diwujudkan melalui desain Jamie Hewlett. Seperti gambaran visual sebuah lagu Gorillaz.

Gorillaz tentu beranggotakan sosok-sosok yang luar biasa, jadi sudah sepantasnya MUNDIAL x Gorillaz membentuk Gorillaz FC, sebuah klub sepakbola yang merayakan keberagaman orang-orang yang memilih jalan berbeda.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Bayangkan mereka yang tak mengikuti arus dan gemar melawan aturan, gelandang dengan sentuhan selembut gerak balet, serta penyerang yang melakukan hal-hal di luar imajinasi Anda. Bayangkan Eric Cantona atau Mario Balotelli, Edgar Davids atau Sam Kerr. Mereka adalah idola dengan penggemar setia dan sosok ikonis, para penggemar dan insan kreatif yang gemar membentuk kembali dunia sesuai visi mereka. Inilah tim sepakbola paling psikedelik sepanjang masa.

Masih banyak lagi yang akan menyusul. Namun, untuk saat ini, luangkan waktu menikmati keindahan jersey hijau dan merah muda ini, yang dipenuhi rujukan ke semesta Gorillaz yang luas: grafis sublimasi, emblem bergambar yang seolah mencuat, kerah yang begitu besar hingga bisa dikunyah, dan tentu saja, logo ikonis itu sebagai sponsor.

Gorillaz/MUNDIAL

Tanpa terkecuali, ini adalah kolaborasi terbesar yang pernah dilakukan MUNDIAL. Selamat bergabung dengan klub ini. Selamat datang di Gorillaz FC.