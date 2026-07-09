Selamat datang di Gorillaz FC! Kolaborasi yang tak terlupakan saat MUNDIAL bekerja sama dengan band ikonik ini untuk meluncurkan jersey sepak bola edisi terbatas untuk pertandingan kandang dan tandang

Murdoc, 2-D, Noodle, dan Russel Hobbs, Damon Albarn, serta Jamie Hewlett — mulai dari *Demon Days* hingga *Plastic Beach* melalui *Humanz* dan album terbaru mereka, *The Mountain*, Gorillaz terus mendobrak batasan, menghancurkan batasan genre, dan membawa Anda ke dunia-dunia suara yang tak pernah Anda duga keberadaannya.

Etos eksplorasi dan eksperimen, pembangunan dunia yang maksimalis, serta penolakan terhadap ekspektasi inilah yang menjadikan mereka band yang sangat penting bagi MUNDIAL. Mereka mengingatkan kita semua mengapa kita mencintai, ya, musik.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Untuk pertama kalinya di dunia, Gorillaz dan MUNDIAL berkolaborasi meluncurkan seragam sepak bola kandang dan tandang yang unik, dan jujur saja, sangat menawan, yang kini telah diluncurkan ke publik. Dan bukan hanya indah, seragam ini juga sarat makna—dibuat dengan ahli dan dihidupkan melalui desain Jamie Hewlett. Layaknya perwujudan visual dari sebuah lagu Gorillaz.

Gorillaz, tentu saja, adalah karakter-karakter yang luar biasa, sehingga sangat tepat bahwa MUNDIAL x Gorillaz membentuk Gorillaz FC—sebuah klub sepak bola yang merayakan keragaman orang-orang yang melakukan hal-hal dengan cara berbeda.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Bayangkan para penyendiri dan pemberontak, gelandang dengan sentuhan balet, serta penyerang yang melakukan hal-hal di luar imajinasi. Bayangkan Eric Cantona atau Mario Balotelli, Edgar Davids atau Sam Kerr. Mereka adalah pahlawan kultus dan ikon, penggemar serta kreator yang suka membentuk dunia sesuai citra mereka. Ini adalah tim sepak bola paling psikedelik sepanjang masa.

Masih banyak lagi yang akan menyusul, tetapi untuk saat ini, luangkan waktu sejenak untuk menikmati keindahan seragam hijau dan merah muda ini yang dipenuhi dengan referensi ke alam semesta Gorillaz yang luas: grafis sublimasi, tambalan dengan gambar yang mencolok, kerah yang cukup besar untuk digigit, dan tentu saja, logo ikonik tersebut sebagai sponsor.

Gorillaz/MUNDIAL

Kolaborasi ini adalah yang terbesar yang pernah dilakukan MUNDIAL, tanpa terkecuali. Selamat datang di klub ini. Selamat datang di Gorillaz FC.