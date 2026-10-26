Ibu kota Inggris, London, menjadi tuan rumah gelaran Ballon d'Or 2026 pada Senin hari ini, di tengah penantian dunia untuk mengetahui peraih penghargaan tersebut, seiring pengumuman nama ketiga puluh nominasi secara berurutan dari peringkat terbawah, hingga dimulainya acara pada pukul sembilan malam waktu Makkah.

Para bintang terkemuka sepak bola bersaing memperebutkan penghargaan ini, dengan pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, pemain Spanyol Lamine Yamal, winger Barcelona, dan pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, masuk dalam deretan kandidat terkuat untuk meraih Ballon d'Or.

Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, hasil musim sepak bola akan dijadikan acuan ketimbang tahun kalender dalam menentukan pemenang, dengan periode penghitungan pencapaian para pemain yang membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, mencakup berbagai kompetisi dan ajang utama yang berlangsung sepanjang musim.

Majalah "France Football" yang bertanggung jawab atas penghargaan Ballon d'Or telah mengumumkan urutan para nominasi penghargaan Ballon d'Or, mulai dari peringkat ketiga puluh hingga peringkat kesebelas.

Saat ini 10 pemain bersaing untuk memperebutkan peringkat yang tersisa, dan nama-nama mereka dijadwalkan diumumkan dalam acara tersebut, yaitu: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabian Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal.

Urutan nominasi Ballon d'Or 2026





Peringkat Pemain Klub Timnas 29 Sadio Mane Al Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Prancis 28 Julian Quinones Al Qadsiah Meksiko 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Munich Prancis 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil 24 Luis Diaz Bayern Munich Kolombia 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martinez Inter Milan Argentina 21 Gabriel Arsenal Brasil 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekuador 19 Joao Neves Paris Saint-Germain Portugal 18 Marc Cucurella Real Madrid Spanyol 17 Vinicius Junior Real Madrid Brasil 16 Ferran Torres Barcelona - Paris Saint-Germain Spanyol 15 Declan Rice Arsenal Inggris 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portugal 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Maroko 12 Pau Cubarsi Barcelona Spanyol 11 Jude Bellingham Real Madrid Inggris 10





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