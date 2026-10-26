Ibu kota Inggris, London, menjadi tuan rumah gelaran Ballon d'Or 2026 pada Senin hari ini, di tengah penantian dunia untuk mengetahui peraih penghargaan tersebut, seiring pengumuman nama ketiga puluh nominasi secara berurutan dari peringkat terbawah, hingga dimulainya acara pada pukul sembilan malam waktu Makkah.
Para bintang terkemuka sepak bola bersaing memperebutkan penghargaan ini, dengan pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, pemain Spanyol Lamine Yamal, winger Barcelona, dan pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, masuk dalam deretan kandidat terkuat untuk meraih Ballon d'Or.
Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, hasil musim sepak bola akan dijadikan acuan ketimbang tahun kalender dalam menentukan pemenang, dengan periode penghitungan pencapaian para pemain yang membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, mencakup berbagai kompetisi dan ajang utama yang berlangsung sepanjang musim.
Majalah "France Football" yang bertanggung jawab atas penghargaan Ballon d'Or telah mengumumkan urutan para nominasi penghargaan Ballon d'Or, mulai dari peringkat ketiga puluh hingga peringkat kesebelas.
Saat ini 10 pemain bersaing untuk memperebutkan peringkat yang tersisa, dan nama-nama mereka dijadwalkan diumumkan dalam acara tersebut, yaitu: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabian Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal.
Urutan nominasi Ballon d'Or 2026
Peringkat
Pemain
Klub
Timnas
29
Sadio Mane
Al Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Prancis
28
Julian Quinones
Al Qadsiah
Meksiko
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Munich
Prancis
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Diaz
Bayern Munich
Kolombia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martinez
Inter Milan
Argentina
21
Gabriel
Arsenal
Brasil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ekuador
19
Joao Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
Spanyol
17
Vinicius Junior
Real Madrid
Brasil
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
Spanyol
15
Declan Rice
Arsenal
Inggris
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Maroko
12
Pau Cubarsi
Barcelona
Spanyol
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Inggris
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1