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Phil Parkinson memuji pengaruh positif pemilik Wrexham asal Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, setelah timnya meraih hasil imbang lewat perjuangan keras melawan Wolverhampton Wanderers. Kehadiran dua pesohor papan atas itu di Racecourse Ground memberikan dorongan besar bagi skuad dan masyarakat setempat dalam pertandingan Championship yang berlangsung menegangkan.

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Kehadiran Hollywood semarakkan atmosfer Racecourse

Manajer Wrexham, Parkinson, berbicara dengan penuh apresiasi tentang besarnya dampak emosional yang dihadirkan Reynolds dan McElhenney setiap kali mereka mengunjungi Wales Utara.

“Saya rasa kedatangan Rob dan Ryan selalu membangkitkan semangat orang-orang yang bekerja di klub, staf, dan para pemain,” kata Parkinson setelah pertandingan berakhir imbang. Wrexham menunjukkan mentalitas kuat dengan segera bangkit setelah tertinggal akibat gol Adam Armstrong. Atmosfer mencapai puncaknya ketika Lewis O'Brien menyamakan kedudukan hanya dua menit kemudian, membuat kedua pemilik klub itu bangkit dari tempat duduk mereka di tribune direksi.

Parkinson menyoroti besarnya keterlibatan emosional keduanya sejak mengambil alih klub bersejarah tersebut. “Senang melihat kedekatan mereka dengan klub, betapa mereka peduli dan memahami kapan orang-orang membutuhkan dorongan semangat serta sedikit dukungan. Kehadiran para pemilik di kota ini juga membangkitkan semangat penonton. Saya berkomunikasi dengan mereka ketika mereka berada di Amerika Serikat, tetapi senang juga bisa berbincang saat mereka datang ke sini,” jelas sang manajer.

Bangkit setelah hasil mengecewakan

Hasil imbang melawan tim yang baru-baru ini terdegradasi dari Liga Primer Inggris menandai peningkatan performa yang signifikan bagi Wrexham. Setelah kekalahan mengecewakan 1-0 dari Sheffield United pada 30 Oktober, Wrexham segera mengembalikan semangat di sekitar klub dengan meraih kemenangan penting atas Middlesbrough, disusul satu poin yang diraih lewat perjuangan keras melawan Wolves.

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“Kami harus puas karena bisa bersaing sengit dengan Middlesbrough dan Wolves serta meraih empat poin,” ujar Parkinson saat menilai rangkaian pertandingan terakhir. Wrexham bisa saja meraih tiga poin jika Kieffer Moore memanfaatkan peluang pada babak kedua. Namun, kiper Anthony Patterson juga harus melakukan serangkaian penyelamatan penting untuk mempertahankan hasil imbang dan menggagalkan kemenangan Wolves dalam pertemuan pertama kedua tim di Racecourse sejak 1924.

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Berjuang meraih setiap poin di Championship

“Mempertahankan level permainan itu memang akan selalu sulit, tetapi kami meminta para pemain mengerahkan upaya luar biasa dan mereka nyaris memenuhi permintaan itu. Pada babak kedua, kami tampak seperti tim yang kelelahan, tetapi kami bertahan. Dari segi kesungguhan, nilainya 10 dari 10. Kami juga memiliki peluang terbaik untuk menang ketika tembakan Kieffer bergulir tipis melewati tiang gawang,” tambah Parkinson.

Setelah hasil imbang tersebut, Wrexham menempati peringkat ke-15 klasemen Championship dengan 18 poin. Sementara itu, Wolves berada di urutan keempat dengan 28 poin, hanya terpaut satu poin dari Birmingham yang memuncaki klasemen.

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Kekecewaan tim tamu

Ketika Wrexham merayakan satu poin yang diraih berkat kegigihan mereka, manajer Wolves Cesar Peixoto tampak geram di pinggir lapangan. Meski mendominasi sebagian besar babak kedua dan berulang kali menguji Patterson lewat Fer Lopez dan Tommy Doyle, tim tamu gagal mencetak gol kemenangan.

“Saya marah dan kecewa karena kami tidak menang. Kami pantas menang. Kami tim yang lebih baik. Semua orang melihat tim yang ingin menang sejak menit pertama hingga menit terakhir. Kami mengendalikan pertandingan, lebih banyak menguasai bola, mampu mengatasi tekanan, menciptakan banyak peluang, mencatat lebih banyak tembakan, penguasaan bola lebih besar, lebih banyak sepak pojok; kami unggul dalam segala hal,” ujar Peixoto.