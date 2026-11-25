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Erling Haaland mengakui Manchester City harus meningkatkan performa secara drastis jika ingin meraih hasil dalam lawatan penting ke Stadion Emirates pada Minggu. Bintang asal Norwegia itu menantikan duel fisik lainnya dengan Gabriel, tetapi menyadari kekalahan akan membuat City tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen.

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Duel dua pemain tangguh

Ujung tombak Manchester City, Haaland, siap kembali menjalani duel sengit dengan bek Arsenal Gabriel akhir pekan ini, meski timnya belakangan kesulitan tampil konsisten. Penyerang itu gagal mencetak gol dalam tiga penampilan terakhirnya , tetapi ia tetap antusias menguji diri menghadapi lini pertahanan paling tangguh di liga. City datang ke Stadion Emirates setelah hanya memenangi satu dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Kekalahan akan membuat mereka tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Liga Primer, Arsenal.

“Selalu menyenangkan bermain melawan tim-tim terbaik. Arsenal adalah tim terbaik dalam setahun terakhir dan salah satu tim terbaik dalam lima tahun terakhir. Ya, selalu menyenangkan menghadapi Gabriel,” kata penyerang asal Norwegia itu kepada situs resmi klub.

“Namun, kami harus tampil lebih baik. Kami perlu tampil maksimal pada Minggu. Bertandang ke markas sang juara adalah pertandingan tersulit musim ini, jadi kami membutuhkan semua pemain untuk tampil maksimal agar bisa meraih hasil,” tambah Haaland saat menilai laga mendatang.

Maresca mencari keseimbangan pertahanan

Manchester City masih kesulitan tampil konsisten. Setelah empat pertandingan Liga Primer tanpa kemenangan, mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Napoli di Liga Champions, di Stadion Etihad pada Selasa . Tim asuhan Enzo Maresca dua kali tertinggal pada babak kedua. Mantan penyerang Manchester United Rasmus Hojlund dan Noa Lang mencetak gol bagi tim tamu, dengan gol penyama kedudukan Ayyoub Bouaddi tercipta di antara kedua gol itu. Rayan Cherki menyelamatkan satu poin bagi tuan rumah lewat aksi individu yang mengesankan saat laga menyisakan empat menit, meski performa City secara keseluruhan masih jauh dari memuaskan.

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Menanggapi perubahan nasib timnya belakangan ini, pelatih Maresca menyoroti perbedaan antara ketangguhan pertahanan pada awal musim dan kerentanan mereka saat ini. “Saat ini memang seperti itu. Dalam 10 pertandingan pertama kami tidak kebobolan, kami selalu mencetak gol lebih dulu, dan sekarang yang terjadi justru sebaliknya,” jelas pelatih asal Italia itu.

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Dominasi statistik versus hasil akhir

Maresca tetap yakin para pemainnya tidak kehilangan kepercayaan diri meski gagal menang dalam empat pertandingan terakhir di Liga Primer. City mengawali musim dengan gemilang, memenangi tujuh pertandingan liga pertama mereka. Namun, performa mereka menurun tajam selama sebulan terakhir. Kurangnya kreativitas dalam menyerang dan kesalahan pertahanan yang merugikan memengaruhi hasil yang mereka raih.

“Kami hanya perlu mencari cara untuk mencegahnya, tetapi saya rasa itu tidak memengaruhi kepercayaan diri para pemain,” kata Maresca saat membahas penurunan performa pertahanan. “Mencegah gol itu penting, tetapi saat menguasai bola, semua angka, semua statistik, berpihak kepada kami. Hal terpenting adalah keseimbangan antara peluang yang kami berikan kepada lawan dan yang kami ciptakan.”

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Peta persaingan gelar

Laga di Stadion Emirates pada Minggu sangat penting mengingat posisi kedua tim saat ini. Arsenal memimpin klasemen dengan 28 poin dari 11 pertandingan, sementara Manchester City berada di posisi ketiga dengan 22 poin, sama dengan Brighton. Setelah itu, City akan menghadapi jadwal yang berat. Mereka menjamu Leeds United pada 2 Desember sebelum bertandang untuk menghadapi Brentford tiga hari kemudian. Mereka akan menutup rangkaian pertandingan padat itu dengan lawatan Liga Champions ke Camp Nou untuk menghadapi Barcelona pada 8 Desember.