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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Selalu Harry!” Para bintang Bayern Munich dukung Harry Kane meraih Ballon d'Or saat raksasa Jerman itu mendarat di London

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Harry Kane tiba di London sebagai favorit utama untuk meraih Ballon d'Or pertamanya setelah menjalani musim debut yang memecahkan rekor di Jerman. Kapten Inggris itu memimpin delegasi Bayern Munich yang bertabur bintang, yang telah tiba di ibu kota menjelang seremoni megah pada Senin di London Palladium.

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Kane pimpin delegasi Munich bertabur bintang

Jalanan London bersiap menyambut kedatangan rombongan Bayern Munich yang datang dengan kekuatan penuh untuk mendukung penyerang andalan mereka. Bersama kapten timnas Inggris itu, rombongan tersebut mencakup rekrutan musim panas Michael Olise, bintang Kolombia Luis Diaz, dan pilar pertahanan Dayot Upamecano. Talenta muda Lennart Karl juga turut serta, menunjukkan keinginan klub untuk menampilkan pemain masa depannya bersama para bintang yang sudah mapan.


Para petinggi klub juga datang untuk menunjukkan dukungan mereka dalam acara tersebut. Presiden Herbert Hainer dan kepala eksekutif Jan-Christian Dreesen hadir mewakili jajaran pimpinan klub, tetapi direktur olahraga Max Eberl absen karena harus tinggal di Munich akibat pilek. Kehadiran Lennart Karl dalam delegasi itu menunjukkan bahwa Bayern datang ke London dengan rombongan yang mencakup berbagai unsur klub.

Rekan-rekan setim yakin Kane akan menang

Keyakinan di kubu Bayern kian memuncak. Rekan-rekan setim Kane tak menyembunyikan siapa yang menurut mereka pantas meraih penghargaan individu tertinggi tersebut. Diaz, yang berbicara kepada media setibanya di London, dengan tegas menyatakan dukungannya kepada sang penyerang. Ketika ditanya siapa yang ia perkirakan akan membawa pulang trofi malam ini, pemain sayap itu menjawab tanpa ragu. “Harry, Harry, favoritnya. Selalu,” katanya kepada para wartawan, seperti dilaporkan El Chiringuito TV, yang meliput kedatangan tim di hotel.

Keyakinan serupa disampaikan pimpinan klub, yang menilai statistik Kane menjadikannya pilihan yang tak terbantahkan untuk penghargaan 2026. Kepala eksekutif Bayern Jan-Christian Dreesen telah menyuarakan pandangannya tentang kiprah sang penyerang di panggung dunia. Dreesen mengatakan: “Tentu saja, kami akan sangat senang jika Harry Kane memenangkan Ballon d'Or. Harry memecahkan rekor tahun demi tahun, tetapi 73 golnya bersama Bayern Munich dan timnas Inggris memiliki arti khusus kali ini.”


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Memburu pencapaian bersejarah

Jika Kane menang malam ini, ia akan menjadi pemain Bayern Munich pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak Karl-Heinz Rummenigge melakukannya pada 1981. Persaingannya sengit, tetapi pencapaian kapten Inggris itu sepanjang periode 2025-26 nyaris tak tertandingi. Setelah meraih Sepatu Emas Eropa dan membawa klubnya meraih tiga gelar domestik, termasuk Bundesliga dan Piala Jerman, Kane juga memberikan kontribusi penting di level internasional sebagai bagian dari timnas. Total 73 golnya untuk klub dan negara menempatkannya sejajar dengan nama-nama terbesar dalam sejarah sepakbola.

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Sementara kubu Munich menantikan hasilnya dengan antusias, satu sosok yang biasanya hadir di acara Ballon d'Or justru diperkirakan absen. Sejumlah laporan menyebut Lionel Messi diperkirakan tidak menghadiri acara di London Palladium karena jadwal padat bersama Inter Miami dan agenda seremonialnya baru-baru ini di Spanyol.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”