“Selalu dalam ingatan kami”: Sepak bola Spanyol bersatu memberi penghormatan mengharukan kepada mendiang pemain Tenerife Jesus de Miguel

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Sepakbola Spanyol bersiap memberikan penghormatan bersama yang mengharukan kepada Jesus de Miguel setelah penyerang Tenerife itu meninggal secara tragis pada awal pekan ini. Dalam wujud persatuan penuh yang jarang terjadi, setiap pertandingan profesional di seluruh negeri akan menggelar seremoni khusus agar sang pemain tetap menjadi perhatian utama dunia sepakbola.

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Penghormatan untuk De Miguel di seluruh Spanyol

Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF), La Liga, dan Liga F bersama-sama mengumumkan serangkaian penghormatan menyeluruh untuk mengenang De Miguel. Penyerang Tenerife itu meninggal dunia pada Selasa ini, mengguncang dunia olahraga Spanyol. Untuk mengenangnya, seluruh pertandingan yang dijadwalkan pada 6 hingga 9 November akan ambil bagian dalam kampanye bersama bertajuk 'Selalu dalam ingatan kami'.

Sebelum sepak mula di setiap stadion, para pemain dalam susunan starter akan memasuki lapangan dengan mengenakan kaus khusus untuk mengenang De Miguel, yang menampilkan nomor punggung sembilan miliknya dan slogan 'Selalu dalam ingatan kami'. Sebagai simbol solidaritas, para pemain dari kedua tim akan berbaur dan bergandengan tangan dengan perangkat pertandingan membentuk setengah lingkaran di titik lapangan tempat peristiwa tragis dalam pertandingan Senin terjadi.

Sebelum rangkaian acara prapertandingan diakhiri dengan mengheningkan cipta selama satu menit, para kapten tim akan masuk paling akhir untuk meletakkan bunga sebagai penghormatan kepadanya. Selama mengheningkan cipta, layar stadion akan menampilkan gambar penghormatan untuk sang penyerang, disusul tepuk tangan panjang dari tribun dan lapangan.

Pertandingan dihentikan pada menit kesembilan

Mengheningkan cipta selama satu menit juga akan dilakukan di seluruh kompetisi nasional yang diselenggarakan RFEF dan Liga F pada akhir pekan, sehingga penghormatan ini menjangkau setiap level sepak bola Spanyol. Penghormatan itu juga tidak akan berakhir setelah peluit sepak mula dibunyikan. Penyelenggara memastikan bahwa pada penghentian alami pertama setelah pertandingan melewati menit kesembilan, sebagai penghormatan kepada nomor punggungnya, wasit akan menghentikan pertandingan secara resmi. Jeda yang telah direncanakan ini akan digunakan untuk menayangkan video penghormatan di layar besar, memberi para suporter dan sesama insan sepak bola kesempatan lain untuk bertepuk tangan mengenang mendiang bintang Tenerife itu sebelum pertandingan berlanjut.

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Komunikasi resmi dari badan-badan pengelola tersebut menegaskan duka bersama mereka pada masa sulit ini. 'RFEF, La Liga, dan Liga F kembali menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan orang-orang terdekat Jesus de Miguel, rekan-rekan setimnya, serta seluruh keluarga besar CD Tenerife. Kami turut mendampingi mereka dalam masa-masa sulit ini,' demikian pernyataan bersama tersebut.

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Upacara khusus di Heliodoro

Tenerife akan menggelar acara peringatan tersendiri pada Sabtu, 7 November, di Stadion Heliodoro Rodriguez Lopez. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 18.00 waktu setempat dan terbuka bagi semua suporter yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Agar masyarakat luas dapat ikut serta, upacara itu akan disiarkan langsung melalui kanal La Liga Hypermotion, YouTube, dan platform media resmi RFEF.

De Miguel meninggal dunia secara tragis akibat komplikasi medis parah yang bermula dari benturan keras di lapangan. Penyerang Tenerife itu kehilangan kesadaran setelah mengalami benturan traumatis dalam pertandingan Segunda Division melawan Andorra. Meski segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan darurat, kondisinya memburuk dengan cepat dan ia akhirnya meninggal akibat cedera tersebut.

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Penundaan pertandingan dan perubahan jadwal

Meski sebagian besar jadwal kompetisi domestik akan tetap berjalan, beberapa pertandingan ditunda agar orang-orang terdekat sang pemain memiliki waktu untuk berduka. Di divisi kedua, laga Castellon melawan Eibar, Granada melawan Tenerife, dan Andorra melawan Mallorca semuanya ditunda. Pertandingan Liga F antara Costa Adeje Tenerife dan Deportivo Alaves juga akan dijadwalkan ulang ke tanggal lain menyusul keputusan ini. Tanggal baru untuk keempat pertandingan tersebut diperkirakan akan diumumkan oleh otoritas liga dalam beberapa pekan mendatang.