"Selain Shane Kluivert, Ajax juga mengincar lima pemain lain dari FC Barcelona"

Jordi Cruijff juga melirik Barça Atlètic dalam upayanya mencari pemain baru untuk Ajax, demikian dilaporkan harian Catalan Sport. Artikel tersebut juga menyebutkan beberapa nama yang terancam tersingkir dari skuad FC Barcelona.

Menurut pengamat klub Lluís Miguelsanz, Cruijff antara lain memperhatikan situasi kiper Iñaki Peña (27), gelandang Marc Casadó (22), dan penyerang Roony Bardghji (20). Namun, terutama dua nama terakhir tampaknya sulit diraih oleh Ajax.

Jofre Torrents (19), Guille Fernández (17), dan Shane Kluivert (18) tampaknya merupakan nama-nama yang lebih realistis untuk datang ke Amsterdam dengan status pinjaman.

Yang terakhir adalah putra bungsu dari mantan penyerang top Patrick Kluivert, yang membawa Ajax meraih gelar Liga Champions pada tahun 1995.

Barcelona dan Ajax dilaporkan telah membahas beberapa pemain. “Cruijff sangat mengenal para pemain yang dididik di La Masia dan memiliki preferensi yang jelas.”

“Ajax sangat terkesan dengan pemain sayap Shane Kluivert. Mereka yakin dia bisa mengambil langkah maju di Belanda dan beradaptasi dengan sempurna, meskipun masih harus dilihat apakah dia akan dipinjamkan musim panas ini atau Barcelona lebih memilih mempertahankannya,” tulis Miguelsanz.

Kluivert baru-baru ini memperpanjang kontraknya di Barcelona selama dua musim. Perjanjian baru di Spotify Camp Nou berlaku hingga Juni 2028.