Sudah waktunya ada angin segar dan awal baru bagi tim nasional Belanda, tanpa pelatih kepala Ronald Koeman dan kapten Virgil van Dijk. Penilaian yang sangat tajam itu dilontarkan oleh jurnalis Valentijn Driessen dalam kolom terbarunya untuk De Telegraaf.

Tokoh televisi yang kontroversial ini merasa malu dengan strategi Oranje. “Dengan strateginya, Koeman telah kehilangan jauh lebih banyak daripada sekadar kekalahan di babak 16 besar dan peluang untuk melaju ke perempat final Piala Dunia.”

“Penampilan timnas Belanda yang begitu defensif dan tanpa inisiatif sama sekali di hadapan seluruh dunia merupakan aib besar. Segala hal yang menjadi ciri khas sepak bola nasional kita telah dikhianati oleh Koeman dan kaptennya, Van Dijk, di Monterrey,” lanjut Driessen.

Driessen tidak sembarangan mengkritik bek Liverpool tersebut. “Gaya bermain yang sangat defensif ini dipilih karena Van Dijk tidak tampil solid dalam hal pertahanan pada fase grup Piala Dunia. Namun, berapa pun jumlah bek yang mengelilinginya, Van Dijk sudah habis masanya.”

Jurnalis tersebut juga sudah muak dengan Koeman, yang menurutnya harus mundur sebagai pelatih timnas. “Segera setelah pertandingan, dia mengatakan belum memikirkannya, tetapi posisinya tidak bisa dipertahankan lagi.”

“Dia sekarang akan memikirkannya dan karena itu tidak ingin menyerah di Monterrey. Namun, hal ini tidak bisa ditunda lagi dan jika dia tidak ingin dipecat oleh petinggi KNVB, maka dia harus mengambil tanggung jawabnya pada hari Selasa ini.”

Driessen menutup dengan kesimpulan yang menyakitkan. “Sudah waktunya ada angin segar dan awal baru bagi tim nasional Belanda. Tanpa Koeman dan Van Dijk.”