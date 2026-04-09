Andrew Robertson akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Hal itu diumumkan oleh klub Premier League tersebut melalui saluran resmi mereka. Bek kiri berusia 32 tahun itu memiliki kontrak yang akan berakhir di Anfield, yang tidak akan diperpanjang.

Hal ini berarti Liverpool akan kehilangan dua ikon klub pada musim panas mendatang. Sebelumnya, telah diumumkan bahwa Mohamed Salah juga akan meninggalkan Anfield pada musim panas ini.

Robertson telah bermain untuk Liverpool sejak 2017, saat klub tersebut membelinya dari Hull City seharga sembilan juta euro. Sejak itu, pemain asal Skotlandia ini telah tampil dalam 373 pertandingan untuk The Reds, di mana ia juga mencetak 13 gol dan 69 assist.

Selama bertahun-tahun, Robertson menjadi andalan di posisi bek kiri Liverpool. Namun, tahun lalu Milos Kerkez didatangkan, dan sejak saat itu pemain asal Hongaria itu biasanya lebih diutamakan oleh pelatih Arne Slot di posisi bek kiri.

Robertson meraih kesuksesan besar bersama Liverpool. Di antaranya, ia memenangkan dua gelar liga, satu gelar Liga Champions, satu gelar Piala FA, dan dua gelar Piala EFL.

Musim dingin lalu, Robertson sempat dikaitkan dengan transfer ke Tottenham Hotspur. Namun, kedua klub saat itu tidak mencapai kesepakatan. Belum diketahui di mana sang bek akan melanjutkan kariernya musim panas mendatang.

Robertson telah membela tim nasional Skotlandia sebanyak 92 kali. Bersama tim tersebut, ia akan berlaga di Piala Dunia musim panas mendatang dalam grup yang sama dengan Brasil, Maroko, dan Haiti.