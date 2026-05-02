Selain Micky van de Ven, Liverpool ingin mendatangkan satu lagi pemain timnas Belanda: pembicaraan telah dimulai

Liverpool ingin memperkuat skuadnya dengan merekrut Jan Paul van Hecke. Hal itu dilaporkan oleh Voetbal International pada Sabtu sore. Bek tengah berusia 25 tahun itu kemungkinan besar akan meninggalkan klubnya saat ini, Brighton & Hove Albion, pada musim panas ini.

Sumber-sumber di Anfield dan di sekitar Van Hecke mengonfirmasi kepada majalah tersebut bahwa Liverpool telah menghubungi pemain berkaki kanan itu. Namun, persaingan tidaklah mudah: Van Hecke sebelumnya juga dikaitkan dengan klub-klub seperti Chelsea, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur.

Ini bukan kali pertama Arne Slot, pelatih Liverpool, tertarik pada Van Hecke. Saat masih menjadi pelatih Feyenoord, ia juga pernah ingin mendatangkan pemain kelahiran Zeeland itu ke De Kuip.

Van Hecke masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 di Brighton. Klub Inggris tersebut berencana untuk memperpanjang kontrak Van Hecke, namun menurut VI, sang bek telah menghentikan negosiasi tersebut pada musim panas tahun lalu.

Agar masih bisa mendapatkan keuntungan darinya, akan lebih menguntungkan bagi Brighton jika Van Hecke hengkang pada musim panas ini. Pemain yang telah 10 kali membela timnas Belanda ini, yang nilai pasarnya diperkirakan mencapai 35 juta euro oleh Transfermarkt, tampaknya juga ingin pindah.

Van Hecke didatangkan Brighton dari NAC Breda pada 2020. Setelah itu, ia dipinjamkan ke sc Heerenveen dan Blackburn Rovers. Untuk tim yang saat ini berada di peringkat keenam Premier League, ia telah tampil dalam 127 pertandingan resmi (4 gol, 6 assist).

Sebelumnya, pemain internasional Belanda lainnya, Micky van de Ven, juga dikaitkan dengan Liverpool. Bek tersebut dikabarkan memiliki pilihan antara Liverpool dan Manchester United, dan menurut sumber terpercaya Ben Jacobs, ia memiliki preferensi yang jelas terhadap klub pertama.