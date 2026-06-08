Selain cuaca panas, Virgil van Dijk melihat tantangan lain di Piala Dunia: 'Itu butuh waktu untuk membiasakan diri'

Virgil van Dijk memperkirakan bahwa selain suhu dan kelembapan yang tinggi, kondisi lapangan juga dapat memainkan peran penting selama Piala Dunia ini, demikian ia sampaikan kepada Voetbal International. Menurut kapten timnas Belanda tersebut, kondisi lapangan tidak optimal dan bola tidak memantul dengan baik di atasnya.

"Kondisi lapangan pasti akan berpengaruh seratus persen," kata bek Liverpool itu. Kemudian ia menyinggung kondisi lapangan. "Itu juga, lho. Kita sudah melihatnya di Piala Dunia klub tahun lalu di Amerika."

"Bola tidak memantul dengan baik. Itu butuh waktu untuk terbiasa. Kita harus mengalaminya dan segera beradaptasi."

Pemain berpengalaman berusia 34 tahun ini tetap yakin Oranje bisa tampil gemilang. Ia menekankan bahwa kemampuan untuk mengubah gaya bermain sangat krusial. "Kami memiliki kualitas untuk bermain dengan berbagai cara. Kami sedang mengasahnya. Kami juga bisa menerapkan berbagai sistem. Jika kami bermain dengan empat pemain di belakang, kami bisa beralih ke formasi 3-4-3."

Menurut Van Dijk, awal yang baik sangat penting agar tim bisa berkembang seiring berjalannya turnamen. "Kami harus tampil baik dan langsung memenangkan pertandingan, agar bisa berkembang di turnamen ini. Dengan begitu, kami bisa benar-benar menjadikan musim panas ini indah bersama tim ini."

Senin malam, Oranje akan memainkan laga persahabatan terakhirnya melawan Uzbekistan. Minggu depan pukul 22.00, pertandingan grup pertama melawan Jepang akan digelar.