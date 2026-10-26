Dalam musim luar biasa yang penuh dengan gol dan pencapaian, striker Inggris milik Bayern Munich, Harry Kane, meraih penghargaan Gerd Muller sebagai striker terbaik di dunia, selain penobatannya dengan penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik di dunia tahun 2026, sehingga ia memahkotai penampilan gemilangnya bersama raksasa Bavaria dan tim nasional negaranya dengan penghargaan baru.

Kapten timnas Inggris itu tampil dalam musim yang menakjubkan, setelah mencetak 73 gol dan menciptakan 8 assist, berkontribusi pada penobatan Bayern Munich dengan tiga gelar, yaitu Liga Jerman, Piala Jerman, dan Piala Super Jerman, sehingga menegaskan posisinya di antara para striker terbaik dalam sepak bola dunia.

Ibu kota Inggris, London, menjadi tuan rumah malam ini, Senin, bagi acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, dalam sebuah peristiwa bersejarah yang digelar untuk pertama kalinya di ibu kota Inggris, di tengah penantian global untuk mengungkap para pemenang penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

Striker Swedia milik Arsenal, Viktor Gyokeres, sebelumnya meraih penghargaan Gerd Muller pada acara Ballon d'Or tahun 2025, sebelum penghargaan itu berpindah tahun ini kepada Harry Kane, sebagai apresiasi atas level ketajaman mencetak gol istimewa yang ditunjukkannya sepanjang musim.

Edisi ketujuh puluh acara Ballon d'Or, yang diselenggarakan oleh majalah "France Football", digelar untuk menghormati para pemain sepak bola terbaik di dunia pada musim 2025-2026, dalam rangka tradisi tahunan yang mempertemukan para bintang paling menonjol dalam olahraga ini untuk merayakan pencapaian individu dan kolektif mereka.

Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, pencapaian para pemain dihitung berdasarkan musim sepak bola alih-alih tahun kalender, dengan periode yang diakui untuk penilaian mencakup rentang waktu dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, sehingga memungkinkan penilaian penampilan para pemain berdasarkan apa yang mereka tunjukkan di berbagai kompetisi sepanjang musim.



