Pelatih asal Maroko, Tarek Sektioui, direktur teknik timnas Oman, mengungkapkan kesedihannya usai kekalahan dari timnas Arab Saudi dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi menang atas timnas Oman dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada matchday kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Sektioui mengatakan dalam pernyataan pada konferensi pers seusai pertandingan, yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Terus terang hasilnya besar, kami merasa tidak nyaman, dan kami sebenarnya ingin meraih kemenangan."

Ia menambahkan: "Pada babak pertama kami sangat buruk, dan kami menghadiahkan gol pertama dan kedua kepada mereka. Pada babak kedua penampilan kami lebih baik, dan itu bisa saja memberi kami dorongan dari sisi psikologis, tetapi hasilnya mengecewakan."

Ia melanjutkan: "Meski hasilnya mengecewakan, hal itu tidak akan mengubah cara kerja kami. Menghadapi timnas Arab Saudi membutuhkan level tinggi dari sisi fisik maupun mental, serta memenangkan duel udara dan bola-bola bawah, tetapi semuanya condong ke pihak timnas Arab Saudi."

Ia meneruskan: "Jika mimpi itu adalah sebuah kebiasaan, maka ia membutuhkan kerja keras, dan pemain yang kami pilih adalah berdasarkan elemen-elemen yang tersedia di hadapan kami, dan timnas lawan lebih baik."

Ia menyambung: "Saya berterima kasih kepada para pemain karena mereka memberikan hati dan jiwa mereka, dan tidak pelit dalam memberikan segalanya. Pada babak kedua kami mengubah dari sisi taktik, dan kami mengakhiri laga dengan tiga bek."

Ia menuturkan: "Kami bisa saja, seandainya mencetak gol, memberikan harapan kepada para pemain kami untuk meraih hasil imbang, tetapi keinginan dan kekuatan timnas Arab Saudi menghalangi kami dari gol tersebut, dan kami harus melakukan kerja keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu."

Ia menambahkan: "Pada babak pertama, lawan lebih baik dari sisi fisik dan kelincahan, dan mungkin laga sebelumnya menguras tenaga kami, tetapi seorang pemain harus mendapatkan waktu istirahat agar bisa memulai musim baru sesuai dengan tingkat kebugaran fisik yang dibutuhkan turnamen seperti ini."

Ia menjelaskan panjang lebar: "Saya rasa cara yang membuat kami menjadi kompetitif bergantung pada tekanan dan memenangkan duel. Lawan memiliki kelenturan fisik, kami tidak punya masalah dalam konsentrasi, tetapi ketika Anda tidak dalam kondisi fisik yang baik, hal itu bisa menyebabkan masalah dalam konsentrasi."

Ia meralat: "Kami berharap timnas Oman tidak terus bergantung pada faktor keberuntungan. Mungkin kami kalah hari ini, tetapi selama masih ada harapan dan kami masih berada dalam persaingan, kami tidak akan menyerah."

Ia menutup: "Kami harus menganalisis penyebab kekalahan, dan kami berharap bisa berkembang dan membaik, serta bersikap realistis mengenai masalah-masalah yang kami hadapi dan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasinya."

Situasi timnas Oman di turnamen Teluk menjadi rumit usai kekalahan dari Arab Saudi, karena poinnya terhenti di angka satu, yang menempatkannya di peringkat ketiga klasemen, sehingga membuat peluang mereka untuk lolos menjadi sangat sulit.

Timnas Oman membutuhkan kemenangan atas Kuwait dalam pertandingan mendatang mereka, pada Selasa mendatang, disertai kekalahan Irak dari Arab Saudi, pada waktu yang sama, agar bisa lolos, dengan syarat menutup selisih gol yang besar di antara keduanya.