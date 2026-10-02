Pelatih kepala timnas Oman asal Maroko, Tarek Sektioui, mengibarkan panji tantangan sebelum menghadapi Uni Emirat Arab, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, pada babak semifinal Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", seraya menegaskan kesiapan timnya secara mental dan fisik untuk menjalani laga yang dinanti-nantikan tersebut.

Sektioui mengatakan dalam konferensi pers: "Kami siap secara mental, fisik, dan kesehatan untuk pertandingan ini, dan masih ada satu sesi latihan terakhir di depan kami. Para pemain akan memasuki lapangan dengan hati dan pikiran bersama rakyat Oman demi membahagiakan mereka."

Ia menambahkan: "Semua orang memperkirakan Oman akan tersingkir, tetapi sepak bola bagi saya adalah sekolah kehidupan yang melampaui batas-batas lapangan hijau, dan setiap hari ia memberi kita pelajaran tentang hal-hal yang lebih besar daripada sepak bola."

Ia melanjutkan: "Siapa pun yang ingin melontarkan kritik, arahkanlah kepada saya, adapun para pemain menampilkan kerja yang luar biasa. Sepak bola Oman memberi para pemain, dibandingkan yang lain, keinginan besar untuk mengatasi kesulitan. Kami memiliki pemain-pemain berpengalaman, dan yang lain berusia muda yang tidak boleh dikritik."

















Sektioui menegaskan rasa hormatnya terhadap timnas Uni Emirat Arab, dengan mengatakan: "Kami tidak meremehkan diri sendiri, dan pada saat yang sama kami menghormati lawan. Uni Emirat Arab bagi kami seperti semua timnas yang kami hadapi. Semifinal berbicara dengan sendirinya, dan sepanjang 90 menit tidak ada perbedaan besar antara kedua timnas."

Pelatih Oman itu mengungkapkan keuntungan yang telah diraih timnas selama turnamen, dengan menjelaskan: "Timnas Oman mendapatkan banyak manfaat dari turnamen ini, dan tampil dengan citra yang lebih baik meski ada berbagai kesulitan. Saya katakan dengan jelas: timnas Oman tumbuh besar di Khaleeji 27."

Tarek Sektioui menambahkan: "Timnas Oman dikenal di Teluk dan Asia, dan apa yang telah dicapainya tidak datang secara kebetulan, melainkan hasil perencanaan yang berlangsung bertahun-tahun demi membangun timnas untuk masa depan, dan kini ia telah mencapai tahap kematangan."









Mengenai lawannya di semifinal, Sektioui mengatakan: "Saya sudah pernah menghadapi timnas Uni Emirat Arab di Piala Arab, dan saya juga mengenal liga Uni Emirat Arab. Timnas Uni Emirat Arab saat ini bukanlah timnas yang sebelumnya, karena telah mengalami perubahan besar, bahkan pada tingkat staf kepelatihan."

Pelatih kepala timnas Oman itu menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab memanfaatkan pertandingan terakhir mereka di turnamen melalui proses rotasi, dengan tujuan menyiapkan para pemain untuk menghadapi laga semifinal.

Di penghujung konferensi, dan setelah seorang jurnalis Irak meminta maaf atas apa yang dilontarkan sebagian media Irak usai pertandingan terakhir, Sektioui menanggapi dengan mengatakan: "Saya menyampaikan salam hormat kepada rakyat Irak yang bersaudara, karena mereka adalah bangsa yang indah dan beradab. Sepak bola adalah permainan yang mempersatukan bangsa-bangsa, dan ketika peluit akhir ditiup, segala sesuatu berakhir."