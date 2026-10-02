Pelatih kepala timnas Oman asal Maroko, Tarek Sektioui, mengibarkan bendera tantangan menjelang laga melawan Uni Emirat Arab yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, pada babak semifinal Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", seraya menegaskan kesiapan timnya secara mental dan fisik untuk menjalani laga yang dinanti tersebut.

Sektioui mengatakan dalam konferensi pers: "Kami siap secara mental, fisik, dan kesehatan untuk pertandingan ini, dan masih ada satu sesi latihan terakhir di depan kami. Para pemain akan memasuki lapangan dengan hati dan pikiran mereka bersama rakyat Oman demi membahagiakan mereka."

Ia menambahkan: "Semua orang memperkirakan Oman akan tersingkir, tetapi sepak bola bagi saya adalah sekolah kehidupan yang melampaui batas-batas lapangan hijau, dan setiap hari ia memberi kita pelajaran yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih besar daripada sepak bola."

Ia melanjutkan: "Siapa pun yang ingin mengkritik, arahkanlah kepada saya, adapun para pemain, mereka memberikan kerja yang luar biasa. Sepak bola Oman, dibandingkan yang lain, memberi para pemain keinginan besar untuk mengatasi kesulitan. Kami memiliki pemain-pemain berpengalaman, dan ada pula yang masih muda usia, yang tidak sepatutnya menjadi sasaran kritik."

















Sektioui menegaskan rasa hormatnya kepada timnas Uni Emirat Arab, dengan mengatakan: "Kami tidak merendahkan diri sendiri, dan pada saat yang sama kami menghormati lawan. Uni Emirat Arab bagi kami sama seperti semua timnas yang kami hadapi. Semifinal berbicara dengan sendirinya, dan sepanjang 90 menit tidak ada perbedaan besar antara kedua timnas."

Pelatih Oman itu mengungkapkan keuntungan yang telah diraih timnas selama turnamen, dengan menjelaskan: "Timnas Oman mengambil banyak manfaat dari turnamen ini, dan tampil dengan wajah yang lebih baik meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Saya katakan dengan jelas: Timnas Oman tumbuh di Khaleeji 27."

Tarek Sektioui menambahkan: "Timnas Oman dikenal di kawasan Teluk dan Asia, dan apa yang telah dicapainya bukan datang secara kebetulan, melainkan hasil perencanaan yang berlangsung bertahun-tahun demi membangun timnas untuk masa depan, dan kini telah mencapai tahap kematangan."









Mengenai lawannya di semifinal, Sektioui mengatakan: "Saya sudah pernah menghadapi timnas Uni Emirat Arab di Piala Arab, selain itu saya juga mengenal liga Uni Emirat Arab. Timnas Uni Emirat Arab yang sekarang bukanlah timnas yang dulu, sebab ia telah mengalami perubahan besar, bahkan di tingkat staf pelatih."

Pelatih kepala timnas Oman itu menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab mengambil manfaat dari pertandingan terakhirnya di turnamen melalui proses rotasi, dengan tujuan mempersiapkan para pemain untuk laga semifinal.

Di penghujung konferensi, dan setelah seorang jurnalis Irak menyampaikan permintaan maaf atas apa yang dilakukan sebagian media Irak seusai pertandingan terakhir, Sektioui menjawab: "Saya menyampaikan salam hormat kepada rakyat Irak yang bersaudara, mereka adalah rakyat yang indah dan beradab. Sepak bola adalah permainan yang menyatukan bangsa-bangsa, dan ketika peluit panjang ditiup, semuanya pun berakhir."