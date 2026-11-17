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Kisah Lionel Messi bersama timnas Argentina tidak berakhir begitu saja ketika ia tak lagi berlaga di lapangan hijau dengan seragam negaranya. Bahkan setelah memutuskan pensiun dari level internasional, nama kapten Argentina itu masih sangat diperhitungkan oleh pelatihnya, Lionel Scaloni, yang tampaknya siap memberinya peran baru di timnas, tetapi kali ini dari luar lapangan.

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Dalam pernyataan yang sarat keakraban dan canda, Scaloni tidak menutup kemungkinan Messi bergabung dengan staf kepelatihannya di masa depan. Ia memanfaatkan kepergian asistennya, Walter Samuel, dari timnas Argentina untuk melontarkan undangan tidak langsung kepada peraih delapan Ballon d'Or tersebut, sekaligus membiarkan pintu tetap terbuka bagi kembalinya sang bintang ke timnas dalam posisi yang berbeda.

Pernyataan pelatih asal Argentina itu disampaikan menjelang laga uji coba melawan Kosta Rika. Ucapannya kembali menyoroti masa depan Messi setelah berakhirnya perjalanan internasionalnya, serta memicu spekulasi soal kemungkinan berlanjutnya hubungan sang bintang dengan timnas yang telah ia bawa meraih kejayaan dalam lebih dari satu kesempatan.

Scaloni tidak menyembunyikan keinginannya agar Messi terus bermain sepak bola selama mungkin. Ia menegaskan keyakinannya bahwa bintang Argentina itu masih mampu melanjutkan kariernya selama beberapa tahun lagi, bahkan mungkin hingga melewati 2030, meski usianya terus bertambah dan ia telah menjauh dari timnas.

"Saya rasa dia akan terus bermain, dan dia akan bertahan bahkan setelah 2030. Dia memang sudah menolak bermain untuk timnas, tetapi sebagai pesepak bola, saya berharap dia bisa melanjutkan kariernya selama mungkin," ujar pelatih Argentina tersebut.

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Namun, bagian paling menarik dari pernyataan Scaloni muncul ketika ia menyinggung kemungkinan Messi bergabung dengan staf kepelatihan timnas Argentina, setelah Walter Samuel mengumumkan kepergiannya untuk menjalani pengalaman profesional baru.

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"Kalau dia mau datang ke sini, tidak ada masalah. Sekarang Walter sudah pergi, dengar, biarkan dia datang," tambah sang pelatih dengan nada bercanda.

Meski bernada jenaka, ucapan Scaloni mencerminkan betapa ia menghargai hubungannya dengan Messi. Ucapan itu juga menunjukkan bahwa ia menyambut gagasan sang legenda Argentina tetap berada di dalam timnas, sekalipun Messi memutuskan mengakhiri kiprah internasionalnya sebagai pemain.

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Kepergian Samuel meninggalkan posisi kosong di staf kepelatihan, dan hal itulah yang dimanfaatkan Scaloni untuk melontarkan undangan jenakanya. Ia menghadapkan Messi pada kemungkinan baru yang bisa membawanya kembali ke timnas yang seragamnya telah ia kenakan dalam 208 pertandingan internasional, dengan torehan 126 gol.

Akhir Perjalanan Internasional dan Pintu Kembali yang Tetap Terbuka

Pembicaraan ini muncul ketika Messi bersiap memasuki fase baru dalam kariernya, setelah memutuskan untuk mengakhiri kiprahnya di level internasional. Keputusan itu diambil usai perjalanan luar biasa yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Argentina dan salah satu simbol terbesarnya sepanjang sejarah.

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Hubungan Messi dengan timnas Argentina tidak selalu mulus. Selama bertahun-tahun ia menghadapi kritik dan tekanan, sebelum akhirnya berhasil mengubah jalan cerita dengan membawa negaranya menjuarai Copa America 2021, lalu Piala Dunia 2022, sekaligus mewujudkan mimpi terbesar yang telah lama dinantikan.

Dengan kontraknya bersama klub Amerika Serikat Inter Miami yang berlaku hingga Desember 2028, prioritas Messi tampaknya adalah terus menikmati sepak bola di level klub. Sementara itu, Scaloni masih berharap sang bintang tetap hadir di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun dalam posisi teknis di masa mendatang.

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Pelatih asal Argentina itu tampaknya tidak ingin membayangkan timnas sepenuhnya jauh dari Messi, yang menjadi salah satu elemen terpenting dalam proyek suksesnya sekaligus mitra utama dalam berbagai pencapaian yang mengembalikan Argentina ke puncak sepak bola dunia.

Kembalinya yang Dinanti ke Stadion Monumental

Di sisi lain, Messi bersiap kembali ke Stadion Monumental di ibu kota Argentina, Buenos Aires, pada 19 Januari 2027, saat Inter Miami menghadapi River Plate dalam laga uji coba sebagai bagian dari persiapan kedua tim menyambut musim baru.

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Laga yang dinanti itu memiliki arti khusus bagi sang bintang Argentina, karena akan membawanya kembali ke salah satu stadion paling bersejarah yang menjadi saksi momen-momen penting dalam karier internasionalnya. Laga tersebut berlangsung sekitar tiga bulan setelah ia larut dalam emosi saat seremoni perpisahannya bersama timnas.

Pertandingan ini diperkirakan akan diramaikan sejumlah nama besar sepak bola dunia, dipimpin oleh Luis Suarez, Nicolas Otamendi, dan Casemiro, serta beberapa pemain yang pernah bersinar di LaLiga, seperti Montiel, Rodrigo De Paul, dan Angel Correa.

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Namun, sorotan utama tetap akan tertuju pada Messi, yang akan kembali menginjak rumput Monumental di tengah antusiasme besar para pendukung. Momen itu sarat makna simbolis, terutama karena stadion yang sama lekat dengan salah satu momen terpenting dalam perpisahannya dengan publik Argentina.

Laga ini menjadi kesempatan baru bagi para penggemar sang legenda untuk menyaksikannya di Buenos Aires dan menikmati sentuhan serta keterampilannya di stadion yang namanya lekat dengan momen-momen terindah dalam kariernya bersama timnas.

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Detail penyelenggaraan laga, jadwal penjualan tiket, dan rangkaian acara pendukungnya diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal resmi kedua klub.

Di antara undangan jenaka Scaloni untuk bergabung dengan staf kepelatihan dan kepulangan yang dinanti ke Monumental, hubungan Messi dengan sepak bola Argentina tampaknya tidak akan berakhir seiring pensiunnya dari level internasional, meski bentuk kehadirannya mungkin berubah pada fase berikutnya.