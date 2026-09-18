Effenberg menulis dalam kolomnya untuk t-online tentang langkah tak biasa dari pria 59 tahun itu, membagi 44 pemain ke dalam dua skuad untuk rangkaian empat pertandingan internasional mendatang. "Tetapi: Saya paham betul mengapa Klopp memikirkannya seperti itu. Dia tahu persis apa yang sedang dia lakukan," jelas mantan pemain Bundesliga itu.

Klopp disebut telah mengirimkan sinyal positif, lanjut Effenberg: "Sekarang tidak boleh ada lagi yang mengeluh karena tidak mendapat kesempatan. Semua sekarang harus membuktikan bahwa mereka memang layak dipanggil ke tim nasional - dan juga ingin dipanggil lagi." Selain itu, Klopp, berbeda dengan pendahulunya Julian Nagelsmann, telah menghadirkan kejelasan yang sangat dibutuhkan dalam struktur skuad. "Masa eksperimen posisi sudah benar-benar berakhir. (…) Dari melihat para pemain yang sekarang dinominasikan, sudah jelas: Tidak akan ada yang harus bermain di posisi yang bukan miliknya - sebuah langkah yang sangat sederhana, tetapi tetap jenius, dari pelatih tim nasional yang baru."

Dengan demikian, Klopp akan mencegah "ketidakpastian yang tak terelakkan dan perdebatan" "yang sempat muncul pada era Nagelsmann, baik di kalangan pemain maupun di publik", tulis Effenberg, sembari menegaskan: "Masa-masa yang menjengkelkan itu harus benar-benar berakhir." Terutama perdebatan yang menjengkelkan soal posisi Joshua Kimmich, yang oleh Nagelsmann di Piala Dunia kembali ditarik ke sisi kanan pertahanan, dinyatakan Klopp sudah selesai. Sang kapten ke depannya akan kembali bermain di gelandang bertahan.

Mengapa pemanggilan Jürgen Klopp juga merupakan sebuah risiko?

Meski demikian, pendekatan Klopp juga dinilai mengandung risiko tertentu, yakni untuk laga melawan Belanda dan Yunani serta Serbia dan Yunani (leg kedua) dengan mengandalkan dua tim yang nyaris sepenuhnya berbeda, Effenberg memperingatkan: "Misalnya, kalau itu tidak berjalan sesuai harapan - satu tim tampil jauh di bawah tim lainnya, pertandingan berjalan mengecewakan - maka akan kembali ada suara-suara yang mengkritiknya karena hal itu. Dia harus bisa berada di atas semua itu." Kendati begitu, pria 58 tahun itu yakin langkah Klopp "benar", dan bahwa dia "juga tidak akan membiarkan suara-suara dari luar menggoyahkannya".

Selain itu, Effenberg juga menilai positif keputusan Klopp untuk tidak menominasikan Leon Goretzka dan Leroy Sane yang saat ini sedang mengalami masalah kebugaran. Menurutnya, eks duo Bayern Munich itu seharusnya memang tidak punya masa depan lagi di DFB. "Bagaimanapun, keduanya sudah sering menjadi kandidat yang diragukan sejak dulu - kalau Klopp kembali membawa mereka, dia justru akan bertentangan dengan dirinya sendiri dan dengan pendekatan idealnya," tulisnya. Terlepas dari itu, skuad dan pernyataan Klopp memang terlihat seperti semacam pembeda dari Nagelsmann.

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Apa yang dilakukan Jürgen Klopp berbeda dari Julian Nagelsmann?

Klopp antara lain menekankan bahwa dia - berbeda dengan Nagelsmann - banyak berada di stadion dan lapangan latihan untuk mengamati para pemain dari dekat dan mencari percakapan langsung.

"Akhirnya," tulis Effenberg, lalu menambahkan: "Nagelsmann punya kebiasaan membuat keputusan personel yang paling sederhana, pertimbangan, dan proses menjadi rumit secara tidak perlu dan terlalu diilmiahkan. Hasilnya adalah tersingkir di perempat-final Euro dan sekarang kegagalan di babak 32 besar Piala Dunia."

Menurut Effenberg, fakta bahwa Klopp menempuh jalan yang sepenuhnya berbeda juga merupakan "kewajiban mutlaknya".